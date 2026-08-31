Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretas - Foto: Divulgação

Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretasFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2026 16:17

Barra do Piraí - Um acidente envolvendo dois carros e duas carretas foi registrado por volta das 16h30 deste domingo (30), no km 268 da BR-393, na altura do trevo de Dorandia, em Um acidente envolvendo dois carros e duas carretas foi registrado por volta das 16h30 deste domingo (30), no km 268 da BR-393, na altura do trevo de Dorandia, em Barra do Piraí . Apesar da gravidade aparente da ocorrência, não houve registro de vítimas. Segundo as informações iniciais, um Citroën C4 Pallas atravessava a rodovia, saindo de Dorandia em direção a Vargem Alegre, quando foi atingido transversalmente por um Hyundai HB20, que seguia pela pista no sentido Volta Redonda.

Com a força da colisão, os dois automóveis foram parar na pista contrária. O C4 Pallas chegou a tombar, fazendo com que carretas que trafegavam pelo trecho precisassem frear bruscamente. A frenagem provocou colisões traseiras entre as carretas. Mesmo com os danos e o impacto da sequência de batidas, ninguém ficou ferido.

O trânsito no trecho funcionou no sistema de pare e siga por pouco mais de uma hora, até que os veículos envolvidos fossem removidos da pista. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.