Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretasFoto: Divulgação
Acidente envolvendo quatro veículos interdita BR-393 em Barra do Piraí
Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretas; ninguém ficou ferido
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Arraiá de Ipiabas reúne cerca de 5 mil pessoas em show de Vanessa da Mata
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Caravana leva obra de Luiz Gonzaga aos estudantes da Educação Infantil de Barra do Piraí
Projeto reúne música e cultura na Semana da Educação Infantil com oficinas e espetáculo em escolas públicas
Barra do Piraí recebe formação sobre gestão escolar e educação antirracista
Evento faz parte do programa educacional voltado para superação das desigualdades étnico- raciais nos ambientes de ensino
Polícia Militar apreende cerca de 5 kg de drogas em área de mata no bairro Areal
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