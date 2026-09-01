Novo equipamento foi inaugurado em parceria entre Secretaria da Mulher e Polícia Militar - Foto: Divulgação

Novo equipamento foi inaugurado em parceria entre Secretaria da Mulher e Polícia Militar Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 14:05

Barra do Piraí - Como parte não só dos esforços e do combate à violência de gênero, mas também das políticas públicas direcionadas à proteção e acolhimento das mulheres vítimas no município de Como parte não só dos esforços e do combate à violência de gênero, mas também das políticas públicas direcionadas à proteção e acolhimento das mulheres vítimas no município de Barra do Piraí , foi inaugurada nesta segunda-feira (31) a nova Sala Lilás. Trata-se de uma iniciativa feita em parceria com o 10º Batalhão de Polícia Militar. O espaço foi projetado para oferecer um atendimento humanizado, reservado e especializado, integrando uma ampla rede de apoio que já conta com atuações no Judiciário, na Polícia Civil, na Saúde e na Assistência Social.

A nova Sala Lilás está localizada na Rua José Alves Pimenta, 926, no bairro Matadouro, e a cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades civis e militares, comprometidas com a causa da segurança feminina na região.

Durante o evento, a Coronel Daniele Farias destacou o impacto do programa para o acolhimento das vítimas e exaltou o trabalho contínuo da corporação.

"A Sala Lilás vai muito além de um espaço físico. É um local de recomeço, de acolhimento e de resiliência, para que as mulheres entendam que não estão sozinhas. A Polícia Militar tem muito orgulho de fazer parte deste programa, que é um case de sucesso. Agradeço e parabenizo os patrulheiros e patrulheiras que sustentam essa iniciativa no dia a dia e dão vida a essa rede."

A Prefeita do município também discursou durante o ato de entrega da nova sala. Ao enfatizar a necessidade de transformar experiências e dores em ações públicas concretas, Katia Miki ressaltou o papel transformador da gestão com a causa.

"Trabalhamos para que nenhuma família, filha ou irmã passe por isso, ou para que, se passar, encontre uma rede forte de proteção. O município hoje conta com a Sala Lilás, atendimento na 88ª DP, Projeto Violeta no Fórum, acolhimento no Hospital Santa Casa e a Casa da Mulher. Nenhuma mulher merece sofrer violência. Transformamos a coragem de denunciar em políticas públicas concretas para garantir uma sociedade mais justa e igualitária."

A secretária da Mulher, Daniella de Oliveira, enfatizou a relevância da nova estrutura para a ampliação do acesso aos serviços e para a quebra dos ciclos de violência.

"É uma grande alegria inaugurar mais um equipamento para que as mulheres que precisam de ajuda tenham a quem recorrer. Infelizmente, o Brasil perde quatro mulheres por dia para a violência doméstica, e os números crescem na medida em que as mulheres se sentem mais encorajadas a denunciar. Essa parceria e a divulgação dos serviços farão com que mais mulheres consigam acessar o atendimento e romper definitivamente com o ciclo da violência."