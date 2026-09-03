Ação vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doença - Foto: Divulgação

Ação vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doençaFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2026 17:18

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde de A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realizou, nesta quarta-feira (2), uma campanha de vacinação contra o sarampo na Praça Nilo Peçanha. Ao todo, 68 pessoas foram vacinadas durante a ação, que teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra a doença.

A iniciativa atende às recomendações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde diante do cenário de alerta para o sarampo, especialmente após o registro de casos da doença no estado de São Paulo. A campanha também buscou facilitar o acesso da população à imunização, com atendimento em horário diferenciado.

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, que pode provocar febre alta, tosse, coriza e manchas vermelhas pelo corpo. Em alguns casos, pode evoluir para complicações graves, como pneumonia e inflamação cerebral, podendo inclusive levar à morte.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou a importância da vacinação e da participação da população nas ações de imunização.

“É muito importante manter a vacinação em dia e aproveitar as oportunidades oferecidas pela Secretaria de Saúde. A vacina é a melhor forma de prevenção contra o sarampo e, com ações como essa, conseguimos ampliar o acesso e fortalecer a proteção da nossa população”, afirmou Cristiano.

A vacinação contra o sarampo também faz parte das vacinas de rotina previstas no Calendário Nacional de Vacinação e está disponível durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Para se vacinar, é recomendado levar a caderneta de vacinação, documento com foto e cartão do SUS.