Ação vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doençaFoto: Divulgação
Saúde de Barra do Piraí realiza campanha de vacinação contra o sarampo
Ação realizada nesta quarta-feira (2), na Praça Nilo Peçanha, vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doença
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Crianças do Centro TEA participam de sessão de cinema em Barra do Piraí
Filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foi a escolha para uma tarde de lazer e convivência entre as crianças atendidas pelo Centro TEA
Katia Miki participa de inauguração da Sala Lilás
Novo equipamento foi inaugurado em parceria entre Secretaria da Mulher e Polícia Militar
Acidente envolvendo quatro veículos interdita BR-393 em Barra do Piraí
Colisão no trevo de Dorandia provocou tombamento de carro e batidas em cadeia entre carretas; ninguém ficou ferido
Arraiá de Ipiabas reúne cerca de 5 mil pessoas em show de Vanessa da Mata
Cantora apresentou clássicos da MPB e passeou por ritmos como samba, forró e baião durante a segunda noite da programação
Barra do Piraí realiza oficina participativa do Plano Local de Ação Climática
Oficinas mapeiam vulnerabilidades, desafios, necessidades para redução de riscos de desastres, proporcionando uma resiliência urbana maior
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