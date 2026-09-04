Os quatro permaneceram presos na 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os quatro permaneceram presos na 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do PiraíFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 04/09/2026 16:34

Barra do Piraí - Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de quinta-feira (3), no bairro Vargem Grande, em Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de quinta-feira (3), no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí . Segundo o 10º BPM, a ação resultou na apreensão de 3,81 quilos de cocaína e 264 gramas de crack, além de quatro celulares e uma motocicleta.

A abordagem começou por volta das 23h, quando policiais identificaram uma motocicleta vermelha e um veículo preto trafegando juntos. De acordo com a PM, os ocupantes demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem. Durante a revista no veículo, os agentes encontraram grande quantidade de material entorpecente, e equipes dos setores Bravo e Charlie foram acionadas para apoiar a ocorrência.

Ainda segundo a Polícia Militar, um dos envolvidos afirmou que atuava como "batedor" da carga e receberia R$ 500 pelo serviço. As três mulheres que estavam no carro teriam informado aos policiais que receberiam, juntas, R$ 3 mil pelo transporte das drogas.

O motorista trabalhava por aplicativo e estava com a plataforma InDrive ativa no momento da abordagem. Ele afirmou desconhecer a existência das drogas e relatou que havia buscado as três passageiras na Gávea, no Rio de Janeiro, pela corrida receberia R$ 200. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.

O material apreendido foi encaminhado para análise pericial, que identificou 3.810 gramas de cocaína e 264 gramas de crack. Também foram apreendidos quatro celulares e uma motocicleta Honda Sahara vermelha.

Após a conclusão da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão dos quatro suspeitos pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, referentes a tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os quatro permaneceram presos na 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, à disposição da Justiça. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.