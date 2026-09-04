Os quatro permaneceram presos na 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do PiraíFoto: Divulgação/Polícia Militar
PM prende quatro suspeitos de tráfico com quase 4 kg de cocaína no bairro Vargem Grande
Motociclista atuava como "batedor" e receberia R$ 500; motorista de aplicativo que levava as mulheres foi ouvido e liberado
PM prende quatro suspeitos de tráfico com quase 4 kg de cocaína no bairro Vargem Grande
Motociclista atuava como "batedor" e receberia R$ 500; motorista de aplicativo que levava as mulheres foi ouvido e liberado
Barra do Piraí prepara Desfile Cívico de 7 de Setembro com participação de 56 instituições
Evento reúne escolas públicas e particulares, forças de segurança e autoridades no Centro da cidade
Homem é reconhecido como suspeito de tentar roubar taxista em Barra do Piraí
Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com faca; caso só veio à tona após denúncia de agressão
Saúde de Barra do Piraí realiza campanha de vacinação contra o sarampo
Ação realizada nesta quarta-feira (2), na Praça Nilo Peçanha, vacinou 68 pessoas e reforçou a proteção da população contra a doença
Crianças do Centro TEA participam de sessão de cinema em Barra do Piraí
Filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foi a escolha para uma tarde de lazer e convivência entre as crianças atendidas pelo Centro TEA
Katia Miki participa de inauguração da Sala Lilás
Novo equipamento foi inaugurado em parceria entre Secretaria da Mulher e Polícia Militar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.