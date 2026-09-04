Evento reúne escolas públicas e particulares, forças de segurança e autoridades no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Evento reúne escolas públicas e particulares, forças de segurança e autoridades no Centro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2026 16:11

Barra do Piraí - Barra do Piraí está nos preparativos para uma das celebrações mais tradicionais do calendário da cidade. Nesta segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil, o Centro recebe o Desfile Cívico de 7 de Setembro, que contará com a participação de 56 instituições, entre escolas públicas e particulares, além de corporações e forças de segurança. A programação começa com a concentração dos participantes, às 7h45, no Largo da Feira. Em seguida, será realizado o hasteamento da Bandeira, momento que antecede o desfile.

Entre os participantes estarão a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, as polícias Militar e Civil, além das instituições de ensino. A programação também contará com a presença da prefeita Katia Miki, do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, vereadores e outras autoridades políticas.

Para os alunos, a participação no desfile começou bem antes de chegar às ruas. Ensaios, organização das turmas e preparação das apresentações movimentaram as escolas durante as útlimas semanas e geraram expectativa para o momento de desfilar diante das famílias e da comunidade.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Junior, destaca que o envolvimento dos estudantes ajuda a manter viva uma tradição que faz parte da história do município.

“É um momento muito especial para os nossos alunos, que se dedicam, ensaiam e se preparam para participar do desfile. Essa tradição aproxima a escola da comunidade, valoriza o sentimento de pertencimento e proporciona aos estudantes a oportunidade de vivenciar um momento importante da nossa história”, afirmou o secretario.

Para a prefeita Katia Miki, a participação das crianças, jovens, famílias e instituições demonstra a importância de preservar a tradição do 7 de Setembro no município. “É uma alegria ver nossas crianças e jovens participando de uma tradição tão importante para Barra do Piraí. O 7 de Setembro é uma oportunidade de celebrar a nossa história e reunir a população em um momento de união, respeito e valorização da nossa cidade e do nosso país”, destacou Katia.

Trânsito terá alterações para o Desfile de 7 de Setembro

A realização do desfile provocará mudanças no trânsito do Centro de Barra do Piraí. A via principal será interditada no trecho entre a Praça Nilo Peçanha e a Ponte dos Expedicionários, a partir das 6h30 de segunda-feira (7).

Também haverá proibição de estacionamento em toda a extensão da Avenida Governador Portela, das 21h de domingo (6) até as 16h de segunda-feira (7). A orientação é que os motoristas retirem os veículos do local antes do início da restrição.

As rotas dos ônibus também serão alteradas durante a interdição. Para sair do Centro, os coletivos deverão utilizar a Rua Aureliano Garcia, conhecida como Rua da Estação, ou a Ponte Nova, ao lado da Rodoviária Roberto Silveira. Já a chegada ao Centro será feita pela Ponte Getúlio Vargas, a Ponte Metálica, com acesso pela Rua Capitão Mário Novaes, na descida do Mercado Municipal.

O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damásio, pede a colaboração dos motoristas para que a operação de trânsito ocorra de forma segura e organizada. “Pedimos a colaboração de toda a população, principalmente em relação ao estacionamento. É muito importante que os veículos sejam retirados dentro do horário determinado para que as equipes possam trabalhar na organização do trânsito e garantir a segurança dos participantes e do público. A colaboração de todos será fundamental para que o desfile aconteça com tranquilidade”, orientou o comandante da Guarda Municipal.