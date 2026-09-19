Distrito de Barra do Piraí recebeu a largada da 4ª etapa da competiçãoFoto: Thaynah Menezes/Secretaria de Turista
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Distrito de Barra do Piraí recebeu a largada da 4ª etapa da competição, que reúne mais de 40 carros
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Simpósio de Educação Especial reúne famílias e profissionais em Barra do Piraí para debater inclusão além da escola
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Equipes da UFRJ, UFF e do município realizaram trabalho de campo com uso de drones
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Unidade foi completamente reformada e recebeu os estudantes nesta segunda-feira (14), que se surpreenderam com o novo espaço
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Evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e movimentou o Parque de Exposições
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