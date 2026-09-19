Distrito de Barra do Piraí recebeu a largada da 4ª etapa da competição - Foto: Thaynah Menezes/Secretaria de Turista

Distrito de Barra do Piraí recebeu a largada da 4ª etapa da competiçãoFoto: Thaynah Menezes/Secretaria de Turista

Publicado 19/09/2026 15:36

Ipiabas recebe mais uma vez uma etapa do Rally Carioca e, neste fim de semana, se transformou em ponto de encontro para pilotos e amantes do automobilismo. A 4ª etapa da competição acontece neste sábado (19), com largada no distrito e chegada em Rio das Flores, reunindo mais de 40 carros em um percurso marcado por desafios de navegação, técnica e regularidade pelas estradas e trilhas da região.

A programação faz parte de uma rodada dupla. Neste sábado, os competidores partem de Ipiabas com destino a Rio das Flores, onde será realizada a premiação. No domingo (20), o percurso será invertido, com largada em Rio das Flores e chegada novamente em Ipiabas.

Para o organizador do Rally Carioca, Eduardo da Hora, a passagem da competição por Ipiabas é aguardada pelos participantes, que aproveitam não apenas o desafio das trilhas, mas também a estrutura e o cenário oferecidos pelo distrito.

“Os participantes ficam muito ansiosos para chegar a Ipiabas. É um lugar que recebe muito bem o rally, tem estradas e trilhas excelentes para a competição e um ambiente muito bacana para os participantes. É sempre uma etapa muito esperada por todos”, destacou Eduardo da Hora.

Além do aspecto esportivo, a realização do evento também movimenta Ipiabas e outros pontos da região, com a presença de competidores, equipes e acompanhantes. A expectativa é de que o fluxo de visitantes contribua para o movimento de estabelecimentos comerciais e serviços durante o fim de semana.

A prefeita Katia Miki destacou a satisfação do município em receber novamente uma etapa da competição e ressaltou a importância de eventos que levam visitantes ao distrito.

“Ficamos muito satisfeitos em receber mais uma etapa do Rally Carioca em Ipiabas. É um evento que reúne esporte, aventura e lazer, além de movimentar o distrito, receber visitantes e contribuir para a economia local. É muito importante para Barra do Piraí ter eventos como esse, que valorizam Ipiabas e mostram todo o potencial da nossa cidade”, afirmou a prefeita.