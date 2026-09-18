Equipes da UFRJ, UFF e do município realizaram trabalho de campo com uso de dronesFoto: Rayná Andrelino/Secom
Defesa Civil amplia levantamento de áreas de risco em Barra do Piraí
Equipes da UFRJ, UFF e do município realizaram trabalho de campo com uso de drones
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Prefeita de Barra do Piraí anuncia ExpoAgro 2026
Natanzinho Lima, Menos é Mais e Ferrugem são as principais atrações da ExpoAgro 2026, que acontece de 8 a 12 de outubro em Barra do Piraí
Katia Miki entrega nova Escola Professor Arlindo Rodrigues após três anos e dois meses de espera
Unidade foi completamente reformada e recebeu os estudantes nesta segunda-feira (14), que se surpreenderam com o novo espaço
Cavalgada Vale do Café reúne mais de 450 cavalos em Barra do Piraí
Evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e movimentou o Parque de Exposições
PM apreende drogas escondidas em terraço no bairro Caixa D'Água, em Barra do Piraí
Suspeitos fugiram pelos telhados ao perceber aproximação policial; material foi encontrado próximo a caixa-d'água. Ninguém foi preso
Barra do Piraí recebe Superintendência Estadual de Igualdade Racial para lançamento do letramento racial no município
Encontro teve como objetivo organizar e ampliar o combate à desigualdade e preconceito racial em conjunto com órgãos municipais
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