Equipes da UFRJ, UFF e do município realizaram trabalho de campo com uso de drones - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Equipes da UFRJ, UFF e do município realizaram trabalho de campo com uso de dronesFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 18/09/2026 15:35

A Defesa Civil de Barra do Piraí realizou na manhã desta quinta-feira (17) mais uma etapa do levantamento das áreas de risco do município. Desta vez, os agentes, acompanhados de equipes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), estiveram nos morros do Gama e da Caixa D’Água para realizar visitas técnicas e coletar informações sobre as características do território.

Durante a atividade, foram utilizados drones para o registro das áreas e a obtenção de imagens que vão contribuir para uma análise mais detalhada dos locais avaliados. O trabalho faz parte da elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), instrumento que reúne estudos técnicos para auxiliar o município no planejamento de ações de prevenção e redução de riscos. O levantamento quer identificar e caracterizar áreas suscetíveis a situações de risco, para ampliar o conhecimento sobre o território e permitir que as futuras intervenções sejam planejadas a partir de informações técnicas.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, o trabalho de campo é uma etapa importante para aprimorar o planejamento das ações de prevenção. “Conhecer detalhadamente as características das áreas de risco é fundamental para que possamos planejar melhor nossas ações. Esse levantamento nos dá informações importantes para identificar prioridades e trabalhar na prevenção, sempre buscando reduzir os riscos e proteger a população”, afirmou Rafael Champion.

A elaboração do plano envolve diferentes etapas de estudos e levantamentos técnicos. Os dados coletados pelas equipes serão utilizados para subsidiar a identificação de prioridades e a definição de medidas que possam contribuir para a redução dos riscos no município. A parceria com as universidades também amplia o suporte técnico ao trabalho realizado pela Defesa Civil. A utilização de recursos como drones permite reunir informações sobre o território de forma mais detalhada, contribuindo para a produção de dados que poderão orientar ações futuras.

“Essa parceria entre a Defesa Civil e as instituições de ensino e pesquisa fortalece o trabalho e permite que nossas decisões sejam cada vez mais baseadas em estudos e informações sobre a realidade do município. É mais um passo para tornar Barra do Piraí preparada para enfrentar situações de risco”, destacou o secretário de Defesa Civil de Barra do Piraí.