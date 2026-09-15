Unidade foi completamente reformada e recebeu os estudantes nesta segunda-feira (14) - Foto: Secom

Unidade foi completamente reformada e recebeu os estudantes nesta segunda-feira (14)Foto: Secom

Publicado 15/09/2026 13:25

“Eu não estou acreditando que essa é a minha escola”. A frase dita pela aluna Rayana de Souza, de 10 anos, durante a manhã desta segunda-feira (14) resume a emoção do reencontro dos estudantes com a Escola Professor Arlindo Rodrigues, em Barra do Piraí . Depois de três anos e dois meses estudando em outros espaços, as crianças finalmente puderam voltar para a escola onde construíram parte de suas histórias.

O imóvel, que precisou ser fechado em agosto de 2023 devido às condições estruturais e aos problemas de infiltração, agora tem salas maiores e renovadas, móveis novos, ambientes organizados, sala de leitura, laboratório de informática, pátio coberto e acabamento em porcelanato. A transformação chamou a atenção dos alunos logo na chegada.

“Eu estou achando legal, melhorou muito e está tudo muito bonito”, contou Laísa de Lima, de 10 anos, aluna do 4º ano. Para ela, uma das principais diferenças está na própria sala de aula. “As cadeiras não são mais pequenininhas como as da outra escola”, respondeu, ao comparar o novo mobiliário com o que encontrou nos outros espaços onde estudou.

Cristina de Oliveira Silva, também de 10 anos e aluna do 4º ano, destacou a sala de recursos. “Lá na outra escola a sala de recursos era mais apertada, melhorou bastante”, contou. Ao falar sobre o que espera da nova rotina, ela resumiu o sentimento de muitos dos colegas. “Eu acho que estudar aqui, nessa escola nova, vai ser melhor”, afirmou Cristina.

A reação das crianças também emocionou o secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior. Durante a visita aos novos espaços, uma aluna contou que chegou a pedir para uma amiga beliscá-la para ter certeza de que não estava sonhando.

“Quando a gente recebe esse feedback, tem a certeza de que esse é o caminho. O melhor investimento que se faz é na educação”, afirmou Flávio Horta.

Débora Inocêncio, de 10 anos, também aluna do 4º ano, revelou que esperava encontrar apenas uma escola reformada, mas que foi surpreendida. “Eu pensei que era só uma escola normal. Mas aí, quando eu fui ver, é uma escola muito grande, muito linda”, contou. Para ela, todo o prédio chama muita atenção. “Nossa, minha escola está incrível”, comemorou a aluna.

Três anos longe de casa

A Escola Professor Arlindo Rodrigues precisou ser fechada em agosto de 2023 para uma ampla reforma. O prédio apresentava infiltrações e condições que já não ofereciam a estrutura adequada para receber os estudantes. Durante esse período, os alunos foram acolhidos em diferentes unidades. Parte das turmas passou pelo Ciep 287, no Matadouro, enquanto outras foram atendidas nas escolas Maria de Nazaré e Maria de Lurdes Coimbra, ambas no bairro Coimbra. A partir de janeiro de 2025, os estudantes passaram a frequentar o Colégio Estadual Nilo Peçanha, onde permaneceram até o retorno à unidade nesta segunda-feira.

Para a diretora Gina Fontes dos Santos, o retorno representa muito mais do que a entrega de um prédio reformado. “Com muita emoção, estou hoje podendo entregar junto com a prefeita e o secretário essa escola totalmente remodelada, a escola que os filhos de vocês merecem estudar e que nós, funcionários, também merecemos”, afirmou Gina.

A diretora também lembrou dos profissionais que receberam os estudantes durante o período de obras. “Com muito esforço, com muitas lágrimas, a gente passou três anos e dois meses em outros ambientes. Tenho que agradecer aos diretores que nos receberam, mas nada como a casa da gente”, disse.

Agora, a escola tem capacidade para atender até 700 alunos, do Maternal ao 5º ano do Ensino Fundamental, oferecendo uma estrutura mais ampla e preparada para as necessidades da comunidade escolar.

A secretária municipal de Obras, Maria Ilma de Andrade, acompanhou de perto a transformação da unidade e destacou que a preocupação foi entregar ambientes adequados tanto para os alunos quanto para os profissionais. “Vocês não imaginam o tamanho da nossa alegria de entregar essa escola. A gente tentou fazer o melhor para que vocês tivessem uma escola alegre, com espaços bem definidos e bem projetados”, afirmou Maria Ilma.

A prefeita Katia Miki destacou que a entrega representa uma das prioridades da atual gestão. “A educação é uma prioridade do nosso governo. Nós já reformamos mais de dez escolas que ficaram com uma estrutura melhor, mais funcionais e mais bonitas”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.

Katia também ressaltou a importância de devolver aos estudantes um espaço próximo de suas famílias e da comunidade. “Depois de tantos anos com as crianças estudando distantes de casa, um pouco no Ciep, depois no Nilo Peçanha e fora da escola que fica no bairro de vocês, hoje é um dia muito especial. É um dia de entrega para os alunos e para o bairro”, disse a prefeita.

A inauguração contou ainda com a participação do vice-prefeito Cristiano Almeida, do vereador Pedrinho ADL, autor da indicação legislativa que solicitou a reforma da unidade, do vereador Jeordane Perino, representante da comunidade na Câmara Municipal, da vereadora Lu Maciel, integrante da Comissão de Educação do Legislativo, e da ex-diretora da escola Simone Lemos, homenageada durante a solenidade pelos anos de dedicação à Arlindo Rodrigues.