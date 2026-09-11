Todo o material foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação
PM apreende drogas escondidas em terraço no bairro Caixa D'Água, em Barra do Piraí
Suspeitos fugiram pelos telhados ao perceber aproximação policial; material foi encontrado próximo a caixa-d'água. Ninguém foi preso
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Suspeitos fugiram pelos telhados ao perceber aproximação policial; material foi encontrado próximo a caixa-d'água. Ninguém foi preso
Barra do Piraí recebe Superintendência Estadual de Igualdade Racial para lançamento do letramento racial no município
Encontro teve como objetivo organizar e ampliar o combate à desigualdade e preconceito racial em conjunto com órgãos municipais
Hasteamento das bandeiras marca 7 de Setembro em Barra do Piraí
Ato cívico aconteceu na Praça Pedro Cunha, no Largo da Feira, e reuniu população e autoridades políticas
PM prende quatro suspeitos de tráfico com quase 4 kg de cocaína no bairro Vargem Grande
Motociclista atuava como "batedor" e receberia R$ 500; motorista de aplicativo que levava as mulheres foi ouvido e liberado
Barra do Piraí prepara Desfile Cívico de 7 de Setembro com participação de 56 instituições
Evento reúne escolas públicas e particulares, forças de segurança e autoridades no Centro da cidade
Homem é reconhecido como suspeito de tentar roubar taxista em Barra do Piraí
Vítima identificou o suspeito quase um mês depois de tentativa de assalto com faca; caso só veio à tona após denúncia de agressão
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