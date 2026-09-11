Todo o material foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Todo o material foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação

Publicado 11/09/2026 16:18

A Polícia Militar apreendeu cocaína, crack, maconha e um celular durante uma operação na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Caixa D'Água, em Barra do Piraí . Segundo o 10º BPM, as equipes atuavam em cumprimento a uma ordem de operação em uma área apontada como de recorrente prática de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram alguns indivíduos no local. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram pelos telhados de residências. Os policiais realizaram buscas na região e acessaram um terraço utilizado na fuga.

Durante a varredura, próximo a uma caixa-d'água, os agentes encontraram 37 recipientes com cocaína, sendo 25 pinos e 12 tubos plásticos, com peso total aproximado de 108,9 gramas. Também foram apreendidos oito pedras de crack, com cerca de 5,6 gramas, e um sacolé contendo aproximadamente 0,8 grama de maconha.

Um celular Motorola azul, que, segundo a PM, pertenceria a um dos indivíduos que fugiram, também foi encontrado. Todo o material foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Os entorpecentes foram apreendidos e serão encaminhados ao órgão de perícia para análise. Ninguém foi preso.