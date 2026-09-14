Cerca de 450 cavalos participaram da cavalgada - Foto: Divulgação

Cerca de 450 cavalos participaram da cavalgadaFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2026 14:24

Barra do Piraí recebeu, pela primeira vez, a Cavalgada Vale do Café, que movimentou o Parque de Exposições e reuniu participantes de diferentes cidades durante o fim de semana. Segundo estimativa da Secretaria Municipal de Agricultura, cerca de 450 cavalos participaram da cavalgada, realizada na tarde deste domingo (13).

O evento foi realizado pelo organizador Gabriel Cardoso, em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio das secretarias municipais de Agricultura e de Turismo. Além da cavalgada, a programação contou com apresentações musicais de diferentes grupos de forró durante as noites de sábado (12) e domingo (13), movimentando o Parque de Exposições.

Para o secretário municipal de Agricultura, Eduardo Groetaers, a realização do evento representa a retomada do protagonismo de Barra do Piraí no cenário agro da região.

“O resgate da Cavalgada do Vale do Café, pela primeira vez em Barra do Piraí, junto ao Gabriel Cardoso, mostra a importância de Barra do Piraí no cenário agro na região, que esteve de lado por um certo tempo, mas que aos poucos vem retomando seu destaque. Essa é a primeira de muitas cavalgadas e festas agro que o Gabriel Cardoso, que é referência, quer trazer para nossa cidade”, afirmou.

O organizador Gabriel Cardoso também destacou o resultado da primeira edição em Barra do Piraí. “Foi mais uma cavalgada de muito sucesso, pela primeira vez em Barra do Piraí. Quero agradecer a todos os parceiros que apoiaram essa festa”, declarou.

Ivan Rodrigues, de 55 anos, morador do bairro Matadouro, em Barra do Piraí, destacou a organização e a união proporcionadas pelo evento.

“Muito boa a cavalgada. O evento foi organizado e deu para curtir bastante. O mais importante é a união de todos os amigos que vêm de cada lugar e se juntam aqui. Como criador de cavalo e apaixonado por isso, acho que cada vez mais a gente tem que ter eventos assim, e a Prefeitura tem que incentivar”, disse.

Morador de Bacia de Pedra, em Vassouras, Ricardo Barbosa, de 52 anos, também aprovou a programação e pediu a continuidade do evento.

“Foi ótimo, quero que tenha mais. Não quero que seja a primeira e a última vez, quero que seja todos os anos. A gente precisa muito desse tipo de organização. Foi um evento organizado, com a colaboração de todo mundo, e está de parabéns. Gostei muito”, declarou.

O vereador e presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal, Luiz Felipe Ludi, também destacou a importância da realização do evento para o município.

“Para nós, é uma grande alegria receber a Cavalgada Vale do Café pela primeira vez em Barra do Piraí, movimentando nosso agro e, claro, nosso Parque de Exposições. É uma cultura que faz parte da nossa história e que precisa ser valorizada e incentivada. Eventos como esse ajudam a fortalecer o setor, reunir a população e mostrar a força do nosso município”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a movimentação gerada pelo evento e a importância da iniciativa para o turismo e a cultura local.

“O evento movimentou nossa cidade! Recebemos visitantes de várias cidades e valorizamos nosso potencial agro, nossa cultura e nosso turismo. Acompanhei a cavalgada do início ao fim, foi um lindo evento, e agradeço a todos os parceiros que tornaram essa realização possível”, finalizou a prefeita.