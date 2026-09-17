Evento acontece de 8 a 12 de outubro em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

Evento acontece de 8 a 12 de outubro em Barra do PiraíFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 13:56

A prefeita de Barra do Piraí , Katia Miki, anunciou uma notícia aguardada pela população ao longo do ano: a ExpoAgro 2026 já tem data marcada e suas principais atrações definidas. A tradicional festa barrense acontece entre os dias 8 e 12 de outubro, reunindo música, entretenimento e atrações para o público durante cinco dias de programação.

Junto ao vereador Luiz Felipe Ludi, a prefeita anunciou os shows de Natanzinho Lima, na sexta-feira (9), Menos é Mais, no sábado (10), e Ferrugem, no domingo (11), que prometem movimentar a ExpoAgro e reunir o público em diferentes momentos da programação.

“No ano passado, retomamos essa festa tão tradicional do nosso município, que já havia sido deixada de lado por anos. Foi um sucesso total. Resgatamos nossa tradição e fizemos a alegria dos barrenses. Neste ano não será diferente, estamos preparando uma festa incrível para todos. Atendendo a pedidos, estamos trazendo grandes nomes da música nacional para Barra do Piraí, com uma programação pensada para agradar diferentes públicos e fazer desta ExpoAgro mais um grande momento para a nossa cidade”, disse a prefeita.

O vereador Luiz Felipe Ludi, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal, também destacou a importância da parceria para a realização do evento e a valorização do setor agropecuário no município.

“Quero agradecer muito à prefeita Katia Miki por essa parceria, por esse carinho com o nosso agro e com a tradição que é a Exposição Agropecuária de Barra do Piraí. Me enche de orgulho saber que estamos conseguindo fortalecer novamente essa festa tão importante para o nosso município, valorizando o produtor rural, movimentando a economia e proporcionando momentos de lazer para toda a população. É uma satisfação poder contribuir para que essa tradição continue viva e cada vez mais forte em Barra do Piraí.”

A prefeita ainda anunciou que a programação contará com outras atrações que serão divulgadas em breve.

“Além dessas atrações já confirmadas, em breve anunciaremos um show gospel para o dia 8 e uma atração infantil para o dia 12, o Dia das Crianças.”

A repercussão foi instantânea. Após o anúncio, os barrenses responderam e demonstraram expectativa para a programação. Agora, a menos de um mês para a festa, novas informações estão sendo confirmadas e divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Barra do Piraí.