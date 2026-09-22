Reunião aconteceu entre a prefeita Katia Miki, Defesa Civil e presidente do DRM-RJ - Foto: Divulgação

Reunião aconteceu entre a prefeita Katia Miki, Defesa Civil e presidente do DRM-RJFoto: Divulgação

Publicado 22/09/2026 14:44

A prefeita Katia Miki recebeu, na manhã desta segunda-feira (21), no gabinete da Prefeitura de Barra do Piraí , equipes da Defesa Civil do município e o presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Luiz Magalhães. A reunião tratou de ações de prevenção e redução de riscos, com destaque para a atualização do mapeamento das áreas de risco geológico e para a preparação do município diante de possíveis eventos climáticos relacionados ao El Niño.

Durante o encontro, foi discutida a realização de um novo mapeamento das áreas de risco geológico de Barra do Piraí, que deverá ser feito pelo DRM-RJ e abranger todo o município. O levantamento será realizado em paralelo ao Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que já está em andamento por meio de uma parceria com a UFRJ e a UFF, a partir de um convênio contemplado pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, os dois trabalhos serão complementares e permitirão ampliar o conhecimento sobre as áreas de risco do município. “Vamos ter um mapeamento completo das áreas de risco geológico, feito pelo Estado. Em paralelo, já estamos fazendo o Plano Municipal de Redução de Risco, que também é um mapeamento, mas contempla outras áreas. Com os dois trabalhos, vamos conseguir ter uma visão mais ampla do município”, explicou Champion.

O novo levantamento deverá classificar as áreas de acordo com os diferentes graus de risco, permitindo que o município tenha informações técnicas para definir as intervenções necessárias. A partir desse diagnóstico, a Defesa Civil pretende estruturar projetos e orçamentos para obras de prevenção e redução dos riscos.

“Estamos trabalhando em um plano municipal de redução de riscos junto ao governo federal e o Estado também está nos ajudando na atualização dos nossos mapas de risco. Queremos estar preparados para enfrentar qualquer tipo de fenômeno adverso que possa atingir a nossa população”, afirmou a prefeita Katia Miki.

De acordo com Champion, a intenção é utilizar os estudos para estruturar projetos que possam receber investimentos para a execução de obras nas áreas identificadas. “A partir desse mapeamento, vamos criar os projetos, fazer os orçamentos e buscar recursos para as obras estruturais nas áreas de risco. A intenção é preparar o município para buscar investimentos e reduzir os riscos geológicos em Barra do Piraí”, disse o secretário.

Comitê vai reunir secretarias para enfrentar emergências climáticas

Outro ponto discutido durante a reunião foi a preparação de Barra do Piraí para possíveis impactos relacionados ao El Niño. Segundo a Defesa Civil, o município vem acompanhando as orientações do Governo do Estado e deverá criar, por meio de decreto, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao El Niño. A proposta é reunir diferentes secretarias municipais em uma estrutura integrada de prevenção e resposta. Cada área deverá elaborar seu próprio plano de contingência, definindo recursos humanos, materiais e procedimentos para situações de emergência.

“Estamos trabalhando para criar o nosso comitê de prevenção, para que todas as áreas e setores municipais estejam preparados para prevenir e, se necessário, enfrentar os danos que possam vir de fenômenos adversos”, afirmou Katia.

Segundo Champion, a preparação antecipada permitirá que as equipes municipais estejam alinhadas e saibam como atuar diante de uma situação de emergência. “A ideia é que todas as secretarias estejam preparadas para as emergências climáticas deste verão e dos próximos que virão. Saúde, Assistência Social, Obras, Serviços Públicos e as demais áreas terão seus planos de contingência. Vamos treinar as equipes e realizar simulados para que, quando uma situação de emergência acontecer, todos saibam o que fazer e como agir”, explicou.

Centro de Monitoramento Municipal

A reunião também tratou da implantação de um Centro de Monitoramento Municipal, que deverá ampliar o acompanhamento do dia a dia da cidade. A estrutura será utilizada para monitorar ocorrências como chuvas fortes, acidentes e problemas de infraestrutura, além de outras situações que demandem resposta rápida do poder público.

De acordo com a Defesa Civil, a proposta é integrar informações e facilitar a tomada de decisões, permitindo que os setores municipais sejam acionados de acordo com cada ocorrência. “Em breve teremos o decreto com a criação do nosso comitê e também a nossa nova central de videomonitoramento, que vai auxiliar nessa questão de prevenção. Estamos nos preparando para enfrentar qualquer adversidade que possa vir”, afirmou Champion.