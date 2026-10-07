Barra do Pirai

73ª Expo Agro de Barra do Piraí reúne atrações nacionais e valoriza artistas locais em cinco dias de festa

Evento acontece de 8 a 12 de outubro, no Parque de Exposições, com entrada gratuita na pista, provas com cavalos, fazendinha, exposição de carros antigos e programação para toda a família