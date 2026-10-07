Novo espaço amplia o acesso à vacinação, fortalece a cobertura vacinal e oferece atendimento especializadoFoto: Divulgação
O nome do centro é uma homenagem ao médico Ricardo José Elias, cuja trajetória passa a ser lembrada em um espaço dedicado justamente à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Durante a inauguração, a filha do homenageado, Bianca Elias, falou sobre o significado da homenagem para a família.
“Porque a gente perdeu meu pai para a Covid, e meu pai não teve a chance de tomar vacina. Eu acho que é muito simbólico essa homenagem. Então, assim, a gente está muito feliz, a família está muito feliz. A família, a minha mãe, meu irmão, que não pode estar aqui, os meus filhos, os meus sobrinhos”, destacou Bianca.
O Centro Barrense de Vacinação conta com estrutura preparada para oferecer as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização e também funcionará como Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais. Com isso, pessoas com imunodeficiências, doenças crônicas e outras condições que exigem cuidados específicos poderão contar com atendimento adequado e acesso a imunobiológicos que não são disponibilizados nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde.
A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, agradeceu à prefeita Katia Miki e ao vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, pela oportunidade de conduzir o projeto e destacou a importância do novo espaço para o município.
“Quero agradecer muito à prefeita Katia e ao vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, pela oportunidade de tocar esse projeto, que será tão importante para os barrenses, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo cada vez mais as ações de prevenção e promoção da saúde no nosso município”, afirmou.
Carolina também ressaltou o significado da homenagem ao médico Ricardo José Elias. “O Dr. Ricardo dizia que todo paciente é o amor de alguém. Essa frase tão simples e profunda expressa muito o que significa cuidar da saúde, especialmente quando falamos de vacinação. Vacinar, proteger, prevenir, demonstrar responsabilidade com cada pessoa. Por trás de cada nome, de cada caderneta, de cada dose aplicada, existe uma história de uma família e alguém que ama aquela pessoa”, destacou.
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, também destacou os avanços alcançados pela gestão na área da saúde e os resultados reconhecidos em diferentes esferas.
“Se a gente for traduzir em números o que a gente avançou nesses um ano e dez meses de gestão da saúde e da gestão, diante de todas as dificuldades que nós estamos ainda enfrentando com a saúde, a gente tem surpreendido, inclusive, aqueles que duvidaram da nossa capacidade de gestão. Temos surpreendido, inclusive, o próprio estado quando a gente apresenta resultados de grande elevação. Resultados reconhecidos pela nossa região Médio-Paraíba e reconhecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelo Ministério da Saúde”, afirmou.
A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância de desenvolver políticas públicas de saúde com foco nos resultados e no planejamento das ações.
“Cuidar das pessoas, fazendo políticas públicas que deem resultado, não só hoje, não só imediatismo, mas pensando no futuro, olhando os indicadores e vendo onde a gente precisa avançar em termos de estratégias e políticas corretas para que as pessoas tenham saúde de verdade. Porque saúde não é só correção, medicamento da farmácia, é muito mais do que isso. Eu tenho certeza e vejo pelos nossos resultados. Conquistamos o terceiro lugar em qualidade de saúde, nossa atenção primária de Barra do Piraí em todo o estado”, afirmou.
Em sua fala, a prefeita também destacou o reconhecimento alcançado pelo município na avaliação da atenção primária. “Em 92 municípios, Barra do Piraí está em terceiro lugar no quesito qualidade em atendimento. Então, o Cristiano merece todos os nossos aplausos pela gestão”, completou.
O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, com extensão de horário em dias específicos e atendimento extra aos sábados, uma vez por mês. A iniciativa amplia as oportunidades de vacinação para a população e fortalece as estratégias de imunização do município.
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