Prefeita inaugurou o espaço junto com os servidores da cidade - Foto: Rayná Andrelino/Herik da Silva - Secom

Prefeita inaugurou o espaço junto com os servidores da cidadeFoto: Rayná Andrelino/Herik da Silva - Secom

Publicado 01/10/2026 16:09





“Neste tempo que estou no serviço público nunca vi alguém se importar tanto com o servidor e buscar melhorias. O local onde funcionava o RH estava muito ruim, com uma estrutura ruim para quem trabalhava e para quem precisava vir aqui resolver alguma coisa”, contou a servidora.



A nova Casa do Servidor passou por uma ampla revitalização, com melhorias na pintura, modernização dos ambientes, adequação das salas, reorganização dos espaços internos e intervenções nas áreas externas. Também foram realizados avanços na informatização dos serviços e na organização dos arquivos, buscando tornar a rotina do setor mais funcional tanto para os servidores que trabalham no local quanto para aqueles que procuram atendimento. Há 35 anos trabalhando na Prefeitura de Barra do Piraí , Maria Aparecida Ferreira Lima, conhecida por todos como Cidinha, acompanhou de perto muitas mudanças no serviço público municipal. Mas, para ela, a transformação da estrutura onde funciona o Recursos Humanos tem um significado especial. Durante a inauguração da Casa do Servidor, realizada nesta quinta-feira (1º), Cidinha contou que nunca havia visto uma iniciativa com tanta atenção às condições oferecidas aos funcionários.“Neste tempo que estou no serviço público nunca vi alguém se importar tanto com o servidor e buscar melhorias. O local onde funcionava o RH estava muito ruim, com uma estrutura ruim para quem trabalhava e para quem precisava vir aqui resolver alguma coisa”, contou a servidora.A nova Casa do Servidor passou por uma ampla revitalização, com melhorias na pintura, modernização dos ambientes, adequação das salas, reorganização dos espaços internos e intervenções nas áreas externas. Também foram realizados avanços na informatização dos serviços e na organização dos arquivos, buscando tornar a rotina do setor mais funcional tanto para os servidores que trabalham no local quanto para aqueles que procuram atendimento.

Entrega



A entrega faz parte das ações da administração da prefeita Katia Miki voltadas à valorização dos servidores municipais. O espaço também passa a concentrar iniciativas como o Acolhimento ao Servidor, que oferece escuta, orientação e encaminhamento para diferentes demandas, e o Servidor+, programa que reúne parcerias com empresas para oferecer descontos e condições especiais aos funcionários municipais.



O secretário de Administração e Recursos Humanos, Lucas Latini, destacou que a proposta é fazer da Casa do Servidor um espaço efetivamente funcional e voltado às necessidades dos funcionários. “Aqui deixa de ser um prédio público, deixa de ser só um endereço. Aqui passa efetivamente a ser um local onde os nossos servidores encontrarão acolhimento, direcionamento, benefícios e capacitação”, afirmou Lucas.



O Acolhimento ao Servidor terá atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h, com escuta inicial e encaminhamento das demandas aos setores responsáveis, quando necessário. A iniciativa também considera situações que possam impactar a saúde e o ambiente de trabalho, incluindo questões de natureza psicossocial.



Já o Servidor+ amplia as possibilidades de benefícios por meio de parcerias com empresas. Os estabelecimentos participantes poderão oferecer condições especiais aos funcionários municipais e receber o reconhecimento como Empresa Amiga do Servidor Público.



A inauguração também foi marcada pela homenagem a Maria José Monteiro Lootens, a Zezé, que dá nome à Casa do Servidor. Concursada da Secretaria Municipal de Governo, ela dedicou 25 anos ao serviço público municipal e ficou marcada pela dedicação, profissionalismo e carinho com que tratava servidores e moradores.



A neta da homenageada, Brenda Lootens, participou da cerimônia e falou sobre a relação de Zezé com o serviço público. “Minha avó dedicou a maior parte da vida dela para o serviço público. Ela sempre viu o trabalho público com responsabilidade, com carinho e com dedicação, como sendo algo essencial para todo mundo. É uma honra ser neta dela e um orgulho muito grande ver todo esse serviço, toda essa dedicação, todo esse carinho, toda essa paixão sendo reconhecidos dessa forma aqui na nossa cidade”, disse Brenda.



A homenagem também se estendeu à memória de Alberto Lootens, marido de Zezé, lembrado durante a cerimônia pelos familiares e autoridades presentes. Durante a solenidade, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, destacou que a entrega representa um passo importante na valorização dos funcionários que atuam diariamente no atendimento à população.



“É o início de um grande passo que nós estamos dando. Nossos servidores estão todos os dias na ponta, cuidando da nossa cidade. Parabéns por mais uma entrega”, afirmou Cristiano que também falou sobre a importância de ampliar as ações de cuidado com os servidores e adiantou que o município estuda a oferta de atendimento psicológico aos funcionários.



Ao falar sobre a nova estrutura, a prefeita Katia Miki reforçou que a proposta é fazer da Casa do Servidor um espaço de apoio e integração. Segundo a prefeita, o município reúne cerca de 2.800 servidores entre concursados e comissionados. “Estamos aqui para trabalhar juntos, para acolher e ajudar, principalmente para que possamos prestar o serviço da melhor maneira possível, sempre juntos, um ajudando o outro. Assim como a Zezé, que era uma servidora que ajudava todos os outros, acolhia e era participativa. A Zezé é o nosso exemplo e queremos deixar essa mensagem para todos vocês”, afirmou Katia.



A prefeita também agradeceu à equipe do Recursos Humanos pelo trabalho realizado para colocar os projetos em prática e destacou que a nova estrutura representa uma melhoria também para os próprios profissionais que atuam no setor. A cerimônia contou ainda com a presença dos vereadores Pedrinho ADL e Luiz Felipe Ludi, além de secretários municipais, servidores e familiares de Zezé.



A Casa do Servidor está localizada na Praça Heitor Vale, nº 10, no Centro de Barra do Piraí.