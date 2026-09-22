O resultado é fruto do trabalho integrado desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde - Foto: Divulgação

O resultado é fruto do trabalho integrado desenvolvido pela Secretaria Municipal de SaúdeFoto: Divulgação

Publicado 22/09/2026 15:19





O resultado é fruto do trabalho integrado desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com as equipes que atuam diretamente nos territórios, e da parceria firmada com a Fundação Educacional André Arcoverde (FAA), fortalecendo as ações de acompanhamento, planejamento e qualificação dos serviços oferecidos à população. A prefeitura de Barra do Piraí vem alcançando resultados importantes na Atenção Primária à Saúde. Segundo dados do e-SUS Join, o município conquistou o 3º lugar no Estado do Rio de Janeiro no componente de qualidade da Atenção Primária, considerando os resultados dos indicadores avaliados.O resultado é fruto do trabalho integrado desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com as equipes que atuam diretamente nos territórios, e da parceria firmada com a Fundação Educacional André Arcoverde (FAA), fortalecendo as ações de acompanhamento, planejamento e qualificação dos serviços oferecidos à população.

Componentes de qualidade

O componente de qualidade considera indicadores relacionados ao cuidado e aos resultados da Atenção Primária à Saúde. Entre os eixos avaliados estão o acesso à APS, o cuidado da gestante e da puérpera, da criança, da pessoa com diabetes, hipertensão e da pessoa idosa, além da prevenção do câncer, da Saúde Bucal e da atuação das equipes multiprofissionais.



Segundo a coordenadora do convênio de Barra do Piraí com a FAA, Vanessa Reis, o resultado representa o trabalho realizado diariamente pelas equipes, com planejamento, acompanhamento dos indicadores, compromisso com os territórios e, principalmente, cuidado com a população.



“Esse resultado representa exatamente aquilo que nossas equipes fazem todos os dias: trabalho, planejamento, acompanhamento dos indicadores, compromisso com o território e, principalmente, cuidado com as pessoas. Não é apenas uma posição em um resultado, mas o reconhecimento de um trabalho coletivo que vem sendo construído diariamente por profissionais que acreditam na força da Atenção Primária e na capacidade de transformar a realidade do nosso município”, declarou Vanessa.



O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou que o resultado demonstra os avanços que vêm sendo alcançados pelo município na área da saúde.



“É muito gratificante ver que a saúde de Barra do Piraí está avançando e que os números dos sistemas de informação da Atenção Primária comprovam esse trabalho. Temos muito a avançar e muitos desafios pela frente, mas temos também a alegria de contar com uma rede integrada de profissionais e instituições que trabalham diariamente para melhorar o atendimento à nossa população. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar avançando”, afirmou Cristiano.



A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou que o resultado é consequência do trabalho desenvolvido para fortalecer a saúde pública do município.



“Esse resultado é fruto de um trabalho sério e dedicado com a saúde e o bem-estar da população de Barra do Piraí. Temos uma equipe comprometida e parceiros que contribuem para que possamos avançar cada vez mais na qualidade dos serviços oferecidos. Tenho certeza de que ainda vamos avançar muito mais nesse e em outros indicadores. Quero agradecer e parabenizar o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, e o presidente da FAA, José Rogério Neto, além de todos os profissionais que contribuem diariamente para esses resultados”, declarou Katia.