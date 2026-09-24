Visita técnica teve como objetivo conhecer a estrutura, os serviços e o modelo de gestão da unidade - Foto: Divulgação

Visita técnica teve como objetivo conhecer a estrutura, os serviços e o modelo de gestão da unidadeFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2026 15:07





Inaugurada pela gestão da prefeita Katia Miki em 31 de março de 2026 e administrada pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, a UBS já realizou cerca de 670 procedimentos cirúrgicos, entre castrações e cirurgias de pequena e média complexidade. O resultado consolida a unidade como uma referência regional e demonstra a experiência de Barra do Piraí na implantação de políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar animal.



A visita foi acompanhada pela secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, e pelo secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida. A comitiva de Valença foi formada pelo vereador Thiago MacGregor; pela chefe da Vigilância em Saúde, Ana Luiza; pela chefe da Vigilância Sanitária, Wânia; por Matheus Andrade, da Vigilância Ambiental; e por Felipe Uerê, da Secretaria de Meio Ambiente. A Unidade Básica de Saúde Animal de Barra do Piraí recebeu, nesta terça-feira (22), uma comitiva formada por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo de Valença. A visita técnica teve como objetivo conhecer de perto a estrutura, o funcionamento e o modelo de gestão da unidade, que vem despertando o interesse de municípios da região.Inaugurada pela gestão da prefeita Katia Miki em 31 de março de 2026 e administrada pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, a UBS já realizou cerca de 670 procedimentos cirúrgicos, entre castrações e cirurgias de pequena e média complexidade. O resultado consolida a unidade como uma referência regional e demonstra a experiência de Barra do Piraí na implantação de políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar animal.A visita foi acompanhada pela secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, e pelo secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida. A comitiva de Valença foi formada pelo vereador Thiago MacGregor; pela chefe da Vigilância em Saúde, Ana Luiza; pela chefe da Vigilância Sanitária, Wânia; por Matheus Andrade, da Vigilância Ambiental; e por Felipe Uerê, da Secretaria de Meio Ambiente.

Objetivo

Ao longo da visita técnica, a comitiva conheceu o centro cirúrgico, os consultórios, a sala de acolhimento, o espaço de soroterapia e os setores administrativos da unidade. Também foram apresentados os fluxos de atendimento, os critérios para acesso aos serviços, a rotina de funcionamento da UBS e o modelo de gestão adotado pelo município.



O vereador Thiago MacGregor destacou a importância de conhecer experiências que já estão em funcionamento para avaliar a implantação de uma estrutura semelhante em Valença. "Nosso objetivo foi muito claro: conhecer uma experiência que já funciona, entender seus desafios e possibilidades e avaliar como podemos construir algo semelhante em Valença. Uma UBS Animal representa muito mais do que atendimento veterinário. É uma ferramenta de saúde pública, proteção animal, prevenção de zoonoses e promoção do bem-estar, além de contribuir para políticas públicas mais organizadas e responsáveis para a causa animal", afirmou.



A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, destacou a importância do intercâmbio entre os municípios e comemorou o reconhecimento conquistado pela unidade.



"É motivo de muito orgulho perceber que Barra do Piraí hoje é vista como referência na causa animal. Estamos sempre de portas abertas para os municípios vizinhos neste importante momento de troca de experiências e de modelos de gestão", afirmou.



Para o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, a visita reforça a importância da troca de experiências entre os municípios.



"Essa troca é uma importante ferramenta para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal e mostra que experiências bem-sucedidas, como a que implantamos aqui em Barra do Piraí, podem inspirar novas iniciativas em toda a região", declarou Cristiano.



A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância do reconhecimento ao trabalho desenvolvido no município. "É uma grande honra para nós ver que Barra do Piraí se tornou uma referência na causa animal. Seguiremos ampliando os serviços da UBS Animal e fortalecendo as políticas públicas voltadas ao bem-estar e à proteção dos animais. Essa troca de experiências com outros municípios mostra que estamos avançando e que podemos contribuir para que mais cidades também desenvolvam iniciativas nessa área", afirmou.