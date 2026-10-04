UBS Pet em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

UBS Pet em Barra do PiraíFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2026 13:33





O principal marco foi a entrega da UBS Animal. A unidade reúne os atendimentos veterinários gratuitos e a nova sede da Secretaria. Desde a abertura, em 1º de abril, a instituição já realizou 670 cirurgias de pequena e média complexidade e 2.300 atendimentos veterinários. A Secretaria foi criada em outubro do ano passado, pela Lei nº 4.140, e conta com Conselho e Fundo de Promoção e Bem-Estar Animal.



"O 4 de outubro é um convite para olhar com carinho para quem não tem voz. Em 2026, demos passos concretos nisso, com a UBS Animal, a castração gratuita e a vacinação chegando aos bairros e distritos", afirmou a secretária de Bem-Estar Animal, Luciene Maria. Neste domingo (4), Dia Internacional dos Animais, a Prefeitura de Barra do Piraí , por meio das Secretarias Municipal de Bem-Estar Animal e Saúde , relembram as ações que ampliaram o cuidado com cães e gatos ao longo de 2026. O ano foi marcado pela inauguração da primeira Unidade Básica de Saúde Animal, mutirões de castração, vacinação antirrábica em todas as regiões e campanhas de adoção.O principal marco foi a entrega da UBS Animal. A unidade reúne os atendimentos veterinários gratuitos e a nova sede da Secretaria. Desde a abertura, em 1º de abril, a instituição já realizou 670 cirurgias de pequena e média complexidade e 2.300 atendimentos veterinários. A Secretaria foi criada em outubro do ano passado, pela Lei nº 4.140, e conta com Conselho e Fundo de Promoção e Bem-Estar Animal."O 4 de outubro é um convite para olhar com carinho para quem não tem voz. Em 2026, demos passos concretos nisso, com a UBS Animal, a castração gratuita e a vacinação chegando aos bairros e distritos", afirmou a secretária de Bem-Estar Animal, Luciene Maria.

Serviços



A castração gratuita é um dos destaques do ano. Em 2026, a UBS Animal realizou 1.280 castrações, e o programa Castração Itinerante, com o Castramóvel, somou outras 971. Somando 2025 e 2026, o município chegou a 5.051 castrações. Entre as ações do ano, um mutirão em parceria com a FAA Pet, da Fundação Dom André Arcoverde, passou de 500 procedimentos. Depois, a equipe percorreu os distritos, começando por Dorândia e Vargem Alegre, com atendimento veterinário básico e agendamento das cirurgias. Em agosto, o Castramóvel esteve no Casarão de Ipiabas, até o dia 28, com castrações para animais de 6 meses a 6 anos e de 2 a 25 kg.



Na saúde, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 percorre bairros e distritos aos sábados. Cinco semanas depois do início, mais de 10.200 animais já estavam imunizados, e o total chegou a 16.192. Em setembro, a UBS Animal passou a funcionar como ponto fixo de vacinação, às quintas e sextas, das 9h às 16h. Em julho, a Secretaria também aplicou a dose de reforço V3 e V8, destinada aos animais indicados na carteirinha.



Para a prefeita Katia Miki, os serviços vão além do cuidado com os bichos, e abrange também a saúde da população.



"A causa animal é também uma causa de saúde pública e de respeito à vida. Seguiremos ampliando os serviços para que mais famílias tenham acesso a esse cuidado. Neste Dia Internacional dos Animais, nosso compromisso é continuar fortalecendo essa rede de proteção em toda a cidade", concluiu a prefeita.



Outra frente é o combate ao abandono. A campanha de adoção "Me Leva Para Casa" já levou 75 animais para novos lares em 2026. Em 29 de julho, a ação voltou à Praça Nilo Peçanha e reuniu cães e gatos para adoção. Os interessados em ser protetores devem se cadastrar na UBS Animal.



A UBS PET fica localizada na Rua Assis Ribeiro, 482, no Centro. Interessados pelos serviços podem entrar em contato através do número (24) 99964-3761.