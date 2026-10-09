A cerimônia de abertura também foi marcada por uma homenagem a Álvaro Luiz Marques - Foto: Herik da Silva/Secom

A cerimônia de abertura também foi marcada por uma homenagem a Álvaro Luiz MarquesFoto: Herik da Silva/Secom

Publicado 09/10/2026 14:57

A abertura oficial da 73ª Expo Agro de Barra do Piraí , a ExpoAgroBP 2026, foi realizada na noite desta quinta-feira (8), no Parque de Exposições. A solenidade reuniu autoridades, representantes do setor agropecuário e convidados que após a abertura aproveitaram os show da barrense Julia Santos e do cantor Samuel Eleotério.

Durante a cerimônia, a prefeita Katia Miki destacou o esforço para resgatar a exposição no ano passado, após um período em que a realização do evento havia sido deixada de lado, e a importância de manter viva essa tradição. Segundo ela, a ExpoAgroBP vai além do entretenimento e tem reflexos diretos na economia local.

“Quando realizamos a Expo no ano passado, foi com muito esforço e a certeza de que não poderíamos deixar essa tradição se perder. A exposição sempre fez parte da história de Barra do Piraí, e resgatar esse evento foi muito importante para a nossa cidade. Neste ano, não poderia ser diferente. A Expo movimenta a economia, gera empregos, fortalece o comércio e atrai visitantes. Temos hotéis com grande procura e diversos setores se beneficiam. É uma oportunidade de mostrar a força de Barra do Piraí para toda a região e para o estado”, afirmou a prefeita.

A programação deste ano reúne atrações musicais, atividades voltadas ao setor agropecuário, provas com animais, fazendinha e opções de lazer para diferentes públicos. A entrada na pista é gratuita, e o evento segue até o dia 12 de outubro.

O secretário municipal de Agricultura, Eduardo Groetaers, ressaltou o papel da exposição na valorização dos produtores e na aproximação entre o campo e a cidade.

“A Expo é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho de quem vive da produção rural e mostrar a importância da agropecuária para a economia da nossa região. Além das atividades voltadas aos produtores e criadores, o evento permite que as famílias conheçam mais de perto esse universo e reconheçam a contribuição do campo para o desenvolvimento de Barra do Piraí”, destacou.

Presidente da Associação Rural Sul Fluminense, Marcelo Carraca também enfatizou a importância da parceria entre as instituições para a realização da exposição e o fortalecimento do setor agropecuário.

“A ExpoAgro faz parte da história de Barra do Piraí e tem um papel importante na valorização dos produtores, criadores e de toda a cadeia rural. A realização de mais uma edição é uma oportunidade de fortalecer esse trabalho, incentivar as atividades agropecuárias e aproximar ainda mais a população do setor”, afirmou.

O vereador Ludi, um dos principais incentivadores da retomada da exposição em 2025 e de sua continuidade neste ano, destacou a importância de manter o evento no calendário municipal.

“Desde o ano passado, defendemos que a Expo voltasse a fazer parte da vida da cidade, porque sabemos o quanto ela representa para Barra do Piraí. É uma tradição que reúne as famílias, movimenta o comércio, gera oportunidades e valoriza o nosso setor rural. Ver a exposição acontecendo novamente e chegando à sua 73ª edição é motivo de satisfação para todos que acreditaram nessa retomada”, disse.

Também participaram da solenidade o deputado estadual Munir Neto, o assessor da Secretaria de Estado de Turismo, Wanderson Farias, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, e os vereadores Rafael Couto, Pedrinho ADL e Macrei, além de outras autoridades municipais.

Homenagem

A cerimônia de abertura também foi marcada por uma homenagem a Álvaro Luiz Marques, engenheiro agrônomo, produtor rural e ex-presidente da Associação Rural Sul Fluminense, cuja trajetória foi dedicada ao desenvolvimento agropecuário e à valorização do campo na região.

Familiares do homenageado participaram da solenidade e receberam uma placa de honra entregue pela prefeita Katia Miki, pelo vereador Ludi e por representantes da Associação Rural Sul Fluminense, em reconhecimento à contribuição de Álvaro para o setor rural e para a história da instituição.

A ExpoAgroBP 2026 segue até segunda-feira (12), com shows, atrações agropecuárias e atividades para toda a família. No último dia, em comemoração ao Dia das Crianças, o parque abre às 9h, com brinquedos gratuitos das 9h às 12h e show de Daniel Drew às 16h.