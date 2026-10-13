Levantamento da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro aponta índice de cerca de 87% - Foto: Divulgação

Levantamento da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro aponta índice de cerca de 87%Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2026 16:16





O levantamento analisou municípios turísticos fluminenses e destacou o desempenho de Barra do Piraí durante um dos principais eventos de seu calendário. Retomada pelo governo da prefeita Katia Miki em 2025, após seis anos sem realização, a ExpoAgro fortalece a presença do município no cenário turístico estadual e reafirma a importância da festa para a população e para a região. A 73ª ExpoAgroBP chegou ao fim nesta segunda-feira (12), consagrando-se como um sucesso de público e movimentando Barra do Piraí com shows, atrações culturais e valorização da tradição agropecuária. O alcance da festa ultrapassou os limites do município, atraindo visitantes de diversas cidades do estado. Os resultados também se refletem na rede hoteleira: segundo levantamento da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Barra do Piraí liderou a ocupação hoteleira estadual, com cerca de 87% entre os dias 9 e 12 de outubro.O levantamento analisou municípios turísticos fluminenses e destacou o desempenho de Barra do Piraí durante um dos principais eventos de seu calendário. Retomada pelo governo da prefeita Katia Miki em 2025, após seis anos sem realização, a ExpoAgro fortalece a presença do município no cenário turístico estadual e reafirma a importância da festa para a população e para a região.

Sucesso



O sucesso da exposição também impulsiona diferentes setores da economia, como hotéis, bares, restaurantes e comércio. A chegada de visitantes amplia a circulação de pessoas e estimula o consumo, gerando reflexos positivos para os empreendedores locais e para os trabalhadores envolvidos na cadeia de serviços.



O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que os efeitos da festa vão além da programação e alcançam diferentes segmentos da economia barrense.



“A movimentação de barrenses e de todos os visitantes amplia as vendas e estimula toda uma cadeia econômica, incentivando o consumo e gerando reflexos positivos para os empreendedores locais e para os trabalhadores que participam desse processo”, ressaltou.



Além dos turistas, a ocupação hoteleira também foi impulsionada pela presença de profissionais que vieram ao município para trabalhar na realização do evento, incluindo integrantes da equipe da Vivere, produtora responsável pela ExpoAgroBP. Esse movimento contribuiu para ampliar a demanda por hospedagem e serviços durante os dias de programação.



A prefeita Katia Miki também celebrou os resultados e destacou a importância da retomada da festa para o município.



“Retomamos uma tradição de Barra do Piraí em 2025 e, agora, ver os resultados dessa iniciativa, com a cidade cheia, hotéis movimentados e tantos visitantes prestigiando a nossa ExpoAgro, é motivo de muita alegria. Estamos fortalecendo o turismo, valorizando a nossa agropecuária e movimentando toda a cadeia comercial. Barra do Piraí tem muito potencial e vamos continuar trabalhando para avançar cada vez mais”, afirmou.



Com grande participação popular e visitantes de diferentes municípios fluminenses, a ExpoAgroBP 2026 encerra sua 73ª edição reafirmando sua importância para a cultura, o turismo e a economia de Barra do Piraí. Os dados da ocupação hoteleira reforçam o potencial do evento para atrair público e fortalecer o município como destino turístico.