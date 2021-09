90ª DP em Barra Mansa - Reprodução

90ª DP em Barra MansaReprodução

Publicado 29/09/2021 12:41

Barra Mansa - Agente do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem, de 42 anos, suspeito de cárcere privado e estupro, em Barra Mansa. A prisão aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 29, no Jardim Alice.

A ação policial ocorreu após uma denúncia sobre violência contra uma mulher. O suspeito foi encontrado quando chegava de carro no local. De acordo com a vítima, de 32 anos, ela era obrigada a manter relações sexuais com o homem.

Ainda segundo a PM, os dois foram levados para a 90ª DP (Delegacia de Polícia), onde a ocorrência foi registrada.