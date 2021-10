Corrida Pais e Filhos, que estava marcada para terça-feira, dia 12, no Parque Centenário, foi reagendada para domingo, dia 17 - Divulgação

Publicado 11/10/2021 09:53 | Atualizado 11/10/2021 10:08

Barra Mansa - A 'Corrida Pais e Filhos' que iria acontecer nesta terça-feira, dia 12, no Parque Centenário, em Barra Mansa, foi remarcada para domingo, dia 17, às 8h. A inauguração das obras de reforma do Palácio Barão de Guapy, que estava agendada para esta segunda-feira, dia 11, também foi remarcada e acontecerá na sexta-feira, dia 15, às 18h30.Os eventos foram adiados por motivo de previsão de chuva no município.

Para corrida serão 60 duplas. O evento será dividido em categorias de acordo com a idade das crianças e a extensão do percurso. O Sub-7 será para crianças de até sete anos, que irão percorrer 275 metros. O Sub-10 para crianças de 10 anos que farão o trajeto de 825 metros e o Sub-14 para adolescentes de 14 anos que irão correr 1.300 metros.

De acordo com a organização do evento, a Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), ao final do trajeto, todos receberão medalhas de participação.