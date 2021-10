Homem é preso com 662 pinos de cocaína em BM - Divulgação/ PM

Publicado 08/10/2021 15:28

Barra Mansa - Um homem foi preso com cerca de 600 pinos de cocaína em Barra Mansa. A prisão aconteceu nesta sexta-feira, dia 08, na Rua José Pereira de Carvalho, no bairro Piteiras.

Segundo os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), eles foram ao local com o objetivo de verificar informações sobre uma possível ação de traficantes na localidade.

O homem foi encontrado no quintal de uma casa e estava com uma certa quantidade da droga. Após ser questionado, ele indicou aos agentes onde o restante do entorpecente estava escondido.