Fundação Cultura Barra Mansa e ArcelorMittal promovem teatro drive-in no Parque da Cidade Divulgação

Publicado 08/10/2021 10:26

Barra Mansa - Mais um teatro do projeto Diversão em Cena em formato drive-in será realizado no Parque da Cidade, no Centro de Barra Mansa. O evento acontecerá no domingo, dia 10, e é uma parceria entre a Prefeitura, através da Fundação Cultura, com a empresa ArcelorMittal.

O espetáculo será baseado no conto original ‘Branca de Neve’ dos Irmãos Grimm. Os ingressos para o evento podem ser reservados gratuitamente pelo site www.famb.org.br até sábado, dia 09.

Serão destinadas aos espectadores 95 vagas, sendo 88 voltadas para o público geral e sete preferenciais exclusivas para idosos maiores de 60 anos, portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas. A apresentação poderá ser conferida também pelo Facebook @diversaoemcena.