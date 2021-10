Material do tráfico apreendido em Barra Mansa - Divulgação/ PM

Publicado 07/10/2021 16:30

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam na tarde desta quinta-feira, dia 07, duas réplicas de pistola, além de material do tráfico em Barra Mansa. A ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) aconteceu na Rua Chrispin J. F. Neto, no bairro Boa Sorte.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu durante um patrulhamento pelo local. Com a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram e deixaram o seguinte material abandonado: duas réplicas de pistola, 203 papelotes de cocaína, 52 tiras de maconha, um rádio comunicador, um aparelho celular e material para endolação.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra Mansa, a 90ª DP, para onde todo material apreendido foi levado.