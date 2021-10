Caso os pais não concordem com o retorno dos alunos às aulas presenciais, o ensino remoto será mantido até o fim deste ano - Paulo Dimas

Publicado 06/10/2021 11:03 | Atualizado 06/10/2021 11:07

Barra Mansa - A partir do dia 18 de outubro, Barra Mansa vai receber 100% dos alunos no ensino presencial. A proposta foi apresentada durante uma reunião do Comitê de Retorno Seguro às Aulas realizada na terça-feira, dia 05. O encontro contou com a participação da vice-prefeita Fátima Lima e do secretário de Educação, Marcus Barros.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o cenário epidemiológico da covid-19 na cidade está na bandeira amarela, o que representa risco leve em relação à propagação da doença, possibilitando assim, o retorno total dos estudantes às aulas presenciais em BM. Ainda segundo o governo municipal, as escolas municipais, estaduais e particulares já se preparam para receber os alunos.

“Barra Mansa faz parte do percentual de 1% de cidades do país que retomaram as aulas em março deste ano. Isso foi possível graças ao trabalho contínuo das Secretarias Municipais de Educação e Saúde e também do Comitê que pesquisou, analisou e trabalhou arduamente para que pudéssemos ter cada vez mais alunos em sala de aula. Protocolos foram atualizados conforme as bandeiras de risco em relação à covid-19 iam mudando. Retomamos o ensino no formato híbrido (presencial e remoto) quando a bandeira era laranja (risco moderado) e agora estamos aptos a dar mais um passo com a bandeira amarela”, falou Marcus Barros.

Ainda segundo a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Morgana de Fátima Campos Vieira, os espaços físicos das unidades de ensino serão adequados para receber a totalidade dos alunos. Ela disse que os protocolos de segurança deverão ser cumpridos e que, caso os pais não concordem com o retorno dos alunos às aulas presenciais, o ensino remoto será mantido até o fim deste ano.

“A atualização dos nossos protocolos baseada nas orientações da Secretaria Municipal de Saúde, nos permitem afirmar que as escolas não voltarão a fechar, mas sim receber todos os alunos de forma segura. Claro que se a cor da bandeira de risco de contágio mudar, se o risco de propagação da doença estiver em outro nível, reduziremos o número de crianças no modo presencial. Lembrando que este retorno 100% tem que ser outorgado pelos pais e que o ensino remoto ainda será uma opção até o dia 31 de dezembro de 2021. Manteremos todas as medidas de higienização necessárias”, ressaltou Morgana.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou que a decisão de retorno seguro às aulas presenciais está sob orientações e dados da Secretaria Municipal, Estadual e do Ministério da Saúde.

“Barra Mansa realiza uma pesquisa de controle epidemiológico semanal, além da realizada a nível estadual. O trabalho desenvolvido nos permitiu alcançar a bandeira amarela. O risco de contágio é leve, mas isso não significa que a pandemia acabou. Precisamos manter as medidas de segurança sanitária, como uso de máscara e álcool em gel. Estamos empenhados para que o risco de contágio em nossa cidade se mantenha baixo até ser nulo, mas se a realidade voltar a ser a bandeira laranja, 75% dos alunos retornarão às salas de aula. O amarelo já nos permite os 100%”, destacou o secretário.