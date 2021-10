Ponte dos Arcos em BM é iluminada de rosa em alerta ao câncer de mama - Felipe Vieira

Publicado 06/10/2021 09:53 | Atualizado 06/10/2021 09:54

Barra Mansa - Nesta semana, a Ponte Ataúlfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, que liga o Centro de Barra Mansa ao bairro Ano Bom, ganhou nova iluminação em tons de rosa. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, o mais incidente na população feminina.

Pela primeira vez durante o mês de outubro, a ponte, que é uma das referências da cidade, é iluminada com o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce no tratamento e cura da doença. Segundo as informações da Secretaria de Manutenção Urbana, 60 refletores foram utilizados na iluminação.

Ações de prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero serão realizadas no decorrer do mês. No sábado, dia 23, das 8h às 17h, será realizado o segundo dia D do mês, com a coleta de material para preventivo de colo de útero e encaminhamento para mamografia nas 49 Unidades de Saúde do município. O primeiro dia D ocorreu dia 02. Para fazer o exame, é preciso apresentar o cartão SUS e a identidade (RG).

O Hospital da Mulher de Barra Mansa iniciou a campanha de conscientização do Outubro Rosa na manhã de terça-feira, dia 05. A atividade teve uma palestra realizada por alunas do curso de enfermagem de um Centro Universitário da cidade e a participação de enfermeiras da UPA, da Central de Ambulância, do Centro de Covid e da Saúde Mental.