Acidente entre trem e carro de passeio em BMReprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/10/2021 10:28 | Atualizado 05/10/2021 14:20

Barra Mansa - Uma colisão entre um veículo de passeio e um trem foi registrada no Centro de Barra Mansa. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, dia 04, por volta das 21h.

A batida aconteceu na passagem de nível entre as ruas Duque de Caxias e Orozimbo Ribeiro, perto do Parque Centenário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro era conduzido por uma mulher, de 32 anos, que estava sozinha e disse não ter visto o trem. Ela teve ferimentos e foi atendida no local do acidente.