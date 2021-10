Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa, recebeu neste dia 03, o Domingão de Compras - Felipe Vieira

Publicado 04/10/2021 08:20

Barra Mansa - Em comemoração ao aniversário de 189 anos de Barra Mansa, uma edição especial do Domingão de Compras foi realizada no dia 03, na Avenida Joaquim Leite, no Centro da cidade. O evento contou com atividades de esporte, lazer e gastronomia.

Durante o evento, um torneio de golzinho de rua e corrida da UFF Circuitos Regionais também foram realizados. O prefeito Rodrigo Drable participou da prova, que teve percurso total de 9 km.

“Barra Mansa comemora 189 anos. Organizamos uma comemoração diferente que deixou a rua lotada, mas com todos os participantes respeitando as normas sanitárias de prevenção à covid-19. Nós conseguimos fazer um evento que, literalmente, proporcionou diversão e esporte. Uma confraternização entre os moradores da cidade. Tivemos uma bela corrida, agradeço a UFF, organizadora da competição da qual eu tive a oportunidade de participar e cumprir todo o trajeto”, disse Drable.

No decorrer do evento, diversos serviços e orientações foram levados aos cidadãos. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou o programa ‘Disk Mudas’, com distribuição de mudas e de adubo à população; a Secretaria de Saúde realizou atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Alguns professores da Secretaria de Educação declamaram poesias.

A população ainda conferiu: uma apresentação da Orquestra de Jazz, do Projeto Música nas Escolas; recreações promovidas pelo Tiro de Guerra, com pista de cordas, cabo aéreo e falsa baiana; feira de artesanato; exposição de carros antigos e Jeep Club; brinquedos infláveis; food trucks e claro, a participação dos lojistas.

O evento Domingão de Compras foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa em parceria com a Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista).