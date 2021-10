Barra Mansa Futebol Clube - Divulgação

Barra Mansa Futebol ClubeDivulgação

Publicado 02/10/2021 18:35 | Atualizado 02/10/2021 18:38

Barra Mansa - Neste domingo, dia 03, o Barra Mansa Futebol Clube recebe a equipe do Paduano no Estádio Leão do Sul. O jogo está marcado para às 11h.

Não haverá presença de público, para esta partida que é válida pela terceira rodada da Série B2, do Campeonato Carioca.

Na última quinta-feira, dia 30, a equipe barra-mansense venceu o Casimiro de Abreu por 2 a 1. Já seu adversário empatou com o Mageense em 2 a 2.