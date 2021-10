Grebal realiza sarau especial pelo Mês das Crianças neste sábado, dia 02 - Divulgação

Publicado 01/10/2021 12:06

Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) estreia neste sábado, dia 02, uma edição especial do Sarau Mestres da Poesia. O evento virtual em homenagem ao Mês das Crianças será transmitido pelo Facebook, a partir das 18h, através do link: Barra Mansa - Oestreia neste sábado, dia 02, uma edição especial do. O evento virtual em homenagem ao Mês das Crianças será transmitido pelo Facebook, a partir das 18h, através do link: https://www.facebook.com/grebal

O livro da vez é “Jardim das Poesias e Contos Infantis”, da autora Elza Ghetti Zerbartto. A apresentação promete encantar crianças de todas as idades. Segundo a autora, o livro “Jardim das Poesias e Contos Infantis” é uma coletânea de vários textos de seu antigo blog, com praticamente o mesmo nome: Jardim das Poesias.

“E que as pessoas gostavam bastante. Foi desafiador no sentido que ao decidir fazer, ocorreram vários obstáculos bem sérios para impedir, mas no fim das contas consegui vencê-los e aí está ele", contou ela, que também declarou sobre a homenagem a ela e sua obra no sarau: “Estou muito feliz por estar entre tanta gente de energia positiva”.

O presidente do grêmio, Paulo Rangel, comentou que este sarau foi idealizado com carinho para despertar a imaginação.

"O Sarau Mestres da Poesia, nessa edição pra lá de especial, traz encantamento na forma de declamar as poesias e contos do livro tema deste evento totalmente dedicado ao universo infantil. De forma inovadora e surpreendente. O uso de bonecos de fantoches e elementos cenográficos de cores vibrantes, transportam o público para esse instante de graça e magia literária”, falou.

Esta edição contou com a participação dos declamadores Ceminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros, Rita Rangel e Paulo Rangel. Além de Amanda Gomes, como atriz convidada, e a atração musical por conta de Ronielle Cândido, voz e violão. Os saraus realizados anteriormente também podem ser conferidos na íntegra na página do Facebook do Grebal.