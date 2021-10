Multivacinação em Barra Mansa para crianças e adolescentes - Chico de Assis

Multivacinação em Barra Mansa para crianças e adolescentesChico de Assis

Publicado 01/10/2021 10:17

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 1º, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa inicia a campanha de multivacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A vacinação será realizada nas 49 unidades de saúde da cidade até o fim do mês de outubro.

De acordo com o setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a multivacinação vai oportunizar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis.

O dia D da campanha será no sábado, 16. Neste dia, as unidades de saúde funcionarão das 8h às 17h para atendimento principalmente àquelas mães que atuam profissionalmente e durante a semana ficam impossibilitadas de acompanharem seus filhos à vacinação.

Os jovens com suspeita de covid-19 se tiverem completado o ciclo de 14 dias de isolamento social poderão ser vacinados, informou a SMS. Os hospitalizados deverão ser imunizados antes de receberem alta médica.