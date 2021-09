Vacinação contra covid-19 em Barra Mansa - Divulgação

Vacinação contra covid-19 em Barra MansaDivulgação

Publicado 30/09/2021 09:55

Barra Mansa - O cronograma de vacinação contra covid-19 em Barra Mansa foi divulgado Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nesta quinta-feira, dia 30, a aplicação da primeira dose será para meninos de 13 anos e meninas de 12 anos. A imunização também estará disponível para pessoas agendadas com segunda dose.

No ato da vacinação, o adolescente deverá estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal em nome dos pais, ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina.

Ainda de acordo com a programação, a dose de reforço será disponibilizada para os idosos acima de 70 anos, que tenham sido vacinados com a 2ª dose até o dia 30 de março. Para receber a dose de reforço e a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.

Os locais e horários de aplicação das doses são os seguintes: no Teatro do Parque da Cidade, das 08h às 16h; nos Postos de Saúde, das 09h às 16h e no Posto de saúde Ano Bom, das 09h às 20h.