Evento terá horário ampliado em uma hora Chico de Assis

Publicado 29/09/2021 16:38 | Atualizado 29/09/2021 16:41

Barra Mansa - Representantes do Tiro de Guerra, do Projeto Música nas Escolas e de Secretarias Municipais de Barra Mansa se reuniram nesta semana com o objetivo de acertar os detalhes para o próximo Domingão de Compras. Haverá novidades na edição especial do evento, do dia 03 de outubro, pelos 189 anos da cidade.

O horário será ampliado em uma hora para melhor atender à população. O evento na Avenida Joaquim Leite terá início às 9h com término às 17h. O Domingão de Compras já conta com uma programação extensa, com exposição de carros e jipes antigos, feira de artesanato, brinquedos infláveis, food trucks, palco musical com apresentação da Orquestra de Jazz do Projeto Música nas Escolas, participação dos lojistas com seus produtos e novidades, atividades do Tiro de Guerra, corrida e torneio de futebol de rua.

O Domingão de Compras conta com a parceria da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista). A programação seguirá os protocolos de segurança contra a covid-19, conforme informou a organização do evento.