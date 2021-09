Deputado federal Delegado Antonio Furtado em reunião com a secretária Tatiana Queiroz, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 29/09/2021 14:37

Barra Mansa - O município de Barra Mansa se prepara para iniciar as atividades do polo de atendimento da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima. O espaço foi montado no térreo da prefeitura para atendimentos psicológicos a pessoas vítimas de crimes e acidentes, acolhendo também famílias de policiais falecidos.

Uma reunião entre a secretária Tatiana Queiroz e o deputado federal Delegado Antonio Furtado foi realizada, no Rio de Janeiro, com o objetivo de acertar os últimos detalhes.

“Esse é um trabalho sério, que tem dado muito resultado pelo bom atendimento às vítimas da violência no nosso Estado. Em breve teremos o polo de Barra Mansa em funcionamento para prestar todo atendimento a quem de fato necessita. Ter esse polo na região será muito importante”, disse o deputado.

Para o funcionamento e implantação do polo de atendimento, a prefeitura de cedeu o espaço a ser utilizado. O local já foi vistoriado pela secretária anterior, a oficial da Polícia Militar, Priscilla Azevedo, e aprovado para o início das atividades.

“Está praticamente tudo pronto. É importante ajudar as pessoas vítimas de crimes, acidentes e familiares de policiais que perderam seus entes queridos. Esse vai ser o primeiro, de vários polos”, falou o parlamentar.