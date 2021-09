Objetivo da visita foi mostrar como funciona o Centro de Tratamento de Resíduos - Felipe Vieira

Publicado 29/09/2021

Barra Mansa - Presidentes de Associações de Moradores de Barra Mansa visitaram o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR) da cidade. A visita aconteceu na manhã de terça-feira, 28, e teve o objetivo de conhecer o funcionamento do local.

O Saae-BM intermediou a visita dos dez representantes de bairros do município ao CTR e novos grupos já estão programados para irem ao local. Os visitantes, também conferiram a transformação de possíveis poluentes, como chorume e gás metano, em água própria para limpeza e bioenergia, como destacou o coordenador do Saae-BM, Jackson Rabelo.

“Essa visita é importante para tirarmos o mito de que um Centro de Tratamento polui e não é seguro ao meio ambiente. Antes do CTR havia uma área de depósito de lixo que realmente degradava e poluía nossa cidade. Mas aqui todos os processos ocorrem sob uma série de técnicas e engenharia de ponta. O que queremos é mostrar isso à população”, falou.

O coordenador ressaltou também o fato do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR) gerar renda para o município.

“Barra Mansa ganha cerca de R$ 90 mil de outorga mensal sobre cada tonelada depositada no CTR, sem contar os R$ 4 milhões em receita anual do ICMS Ecológico e do ISS (Imposto Sobre Serviço), entre outros benefícios. Sabemos que o custo para manter essa estrutura de ponta é alto, por isso precisamos de um agrupamento de municípios para tornar a operação viável. E, como todos puderam conferir, todo o processo ocorre de maneira segura, não degradando o meio ambiente, gerando renda, energia e água própria para limpeza, por exemplo”, disse.

Os presidentes das Associações comentaram sobre a visita. Segundo eles foi possível esclarecer dúvidas, que serão repassadas às suas comunidades.

“A visão que tínhamos era diferente. Muitos ainda chamam o local de lixão, pois não têm noção do retorno financeiro e ambiental que o CTR traz para o município. É uma estrutura muito grande e que realmente tem como tratar sem degradar. Fiquei impressionado com o fato de o chorume se transformar em água límpida, que serve para limpar o ambiente; e do gás, que gera energia e há retorno para comunidade”, disse Renato Olímpio, do bairro São Francisco.

A presidente da Associação de Moradores do Morro do Cruzeiro, Vanessa de Souza Nascimento, falou sobre a importância da conscientização.

“Todos reclamam do lixo, mas ninguém o quer perto de si. Ver que ele é destinado ao CTR e tratado de maneira correta é muito bom, assim como poder levar essa informação para nossas comunidades”, disse.

O CTR Barra Mansa foi inaugurado em 21 de abril de 2012. Atualmente, recebe cerca de 950 toneladas de resíduos por dia e emprega 58 pessoas diretamente. Contando com trabalhadores indiretos, o número é de aproximadamente 150.