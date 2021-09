Hemonúcleo de BM promove desafio em alusão ao aniversário da cidade - Felipe Vieira

Hemonúcleo de BM promove desafio em alusão ao aniversário da cidadeFelipe Vieira

Publicado 29/09/2021 18:04

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa iniciou nesta semana, na segunda-feira, dia 27, uma ação para reforçar o estoque de sangue da cidade. A ação acontece em comemoração ao aniversário de Barra Mansa, no próximo domingo, dia 03.

A intenção com o desafio é conseguir 189 novos doadores até o dia 29 de outubro, data que será sorteada uma cesta de café da manhã para um destes novos inscritos e também para os antigos doadores. A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, falou sobre a necessidade da doação espontânea.

“As doações regulares são muito importantes para ajudar a manter o estoque de sangue, já que a saída é muito alta. Precisamos de mais doações espontâneas e somente 30% dos nossos voluntários são desta categoria. Existe uma demanda enorme, então com esse evento pretendemos chamar a atenção para aderirmos novos doadores”, disse.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Idosos devem ter realizado a primeira doação até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. No caso de ser menor de idade, só mediante autorização dos responsáveis. Além disso, deve estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização dela.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, sem agendamento prévio. De acordo com a coordenação do Hemonúcleo, as normas normas impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à covid-19 são realizadas.

A unidade só atende doadores que estejam de máscara e estabelece o distanciamento social, através de cadeiras intercaladas, que são sanitizadas após o término da coleta. Dois totens de álcool gel para higienização das mãos estão disponíveis na recepção.