Barra Mansa X Casimiro de Abreu se enfrentam nesta quinta-feira, dia 30Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 29/09/2021 16:57

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 30, o Barra Mansa Futebol Clube recebe a equipe do Casimiro de Abreu em partida válida pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. O jogo será no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, às 15h, sem a presença de público.

O time barra-mansense vem de um empate fora de casa diante do Bonsucesso. Enquanto o Casimiro de Abreu foi derrotado pelo Paduano por 2x0, jogando em casa.