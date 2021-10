Barra Mansa FC vence Casimiro de Abreu por 2 a 1 - Rapha Torres

Barra Mansa FC vence Casimiro de Abreu por 2 a 1Rapha Torres

Publicado 30/09/2021 18:37

Barra Mansa - O time do Barra Mansa Futebol Clube venceu a equipe do Casimiro de Abreu por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira, dia 30. O jogo aconteceu no Estádio Leão do Sul, sem presença de público.

Na partida válida pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca, os gols do BM foram marcados por Vinicius e Thiaguinho.

O próximo confronto do Barra Mansa será diante do Paduano. A partida está marcada para domingo, dia 03, às 11h, no Estádio Leão do Sul.