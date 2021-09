Retorno das atividades presenciais do CRIAAD de Barra Mansa deve ser no mês de outubro - Felipe Vieira

Retorno das atividades presenciais do CRIAAD de Barra Mansa deve ser no mês de outubroFelipe Vieira

Publicado 30/09/2021 12:28

Barra Mansa - O Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) de Barra Mansa mantém assistência para 36 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. De acordo com o diretor do CRIAAD-BM, Cristiano Alvarenga, a unidade se prepara para retomar os atendimentos presenciais, após um período de assistência remota por conta da pandemia.

“Eles estavam sendo supervisionados de casa por nossa psicóloga, pela psicopedagoga e por uma assistente social. Agora, já estão sendo comunicados sobre o retorno das atividades presenciais, que devem começar no mês de outubro. Por conta da pandemia, vamos dividir esses adolescentes em três grupos”, explicou.

Com a intenção de conhecer as demandas do CRIAAD e auxiliar a direção da unidade, a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e o coordenador da COMPOD (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas), César Thomé visitaram o local. A visita ocorreu na manhã de quarta-feira, dia 29.

O diretor da unidade, Cristiano Alvarenga, ainda falou sobre a importância do apoio nos trabalhos do CRIAAD.

“É fundamental essas parcerias para que esses adolescentes tenham oportunidade de se capacitar, tendo acesso a um curso profissionalizante, por exemplo. Devido à pandemia, perdemos muitos parceiros e essa visita aqui é importante para podermos nos aproximar e viabilizar mais atividades a eles e melhor assistência às suas famílias também”, disse.

O coordenador da Compod-BM, César Thomé, que intermediou a visita ao CRIAAD, disse que pensar em comunidade também inclui se aproximar de sistemas estaduais e federais.

“Temos que cuidar de qualquer munícipe. No caso dos adolescentes em medida socioeducativa, nós temos que pensar também no momento em que eles deixarem o CRIAAD. Por isso, precisamos oferecer novas possibilidades. Através de parcerias, promover cursos de capacitação, palestras, assistência às suas famílias, entre tantas outras ações. À unidade, podemos contribuir com suas operações do dia a dia”, falou Thomé.