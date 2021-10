Domingão de Compras terá programação especial pelos 189 anos de Barra Mansa - Chico de Assis

Publicado 01/10/2021 16:30

Barra Mansa - Por conta das comemorações dos 189 anos de Barra Mansa neste domingo, dia 03, o trecho da área central da cidade será interditado. No local serão realizadas as atividades da edição especial do Domingão de Compras. O trânsito de veículos ficará fechado entre 0h e 19h de domingo, na Avenida Domingos Mariano e na Joaquim Leite. O evento ocorrerá das 9h às 17h.

A programação além de exposição de carros antigos e Jeep Club, brinquedos infláveis, food trucks e participação dos lojistas, o Domingão de Compras também terá ações alusivas ao Outubro Rosa - movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama; ações votadas para a saúde da mulher, com apoio da Cruz Vermelha (NASF-BM).

O evento também contará com venda de alimentos orgânicos e mudas por integrantes da agricultura familiar; lançamento do programa ‘Disk Mudas’, com distribuição de mudas e de adubo à população e Feira de Artesanato. Haverá também apresentação da Orquestra de Jazz. Na área de educação, professoras irão declamar poesias ao longo das Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite.

Já no esporte, um torneio de golzinho de rua e corrida com cerca de 1.000 inscritos serão realizados (os atletas que participarão da corrida poderão estacionar seus veículos no Parque da Cidade).

O Tiro de Guerra irá participar com recreações como pista de cordas com ponte de três cordas, cabo aéreo e falsa baiana, que simulam as atividades dos militares do Exército. Também será feita exposição de material de emprego militar e distribuição da revista em quadrinhos "O Recrutinha".