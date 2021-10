Confira a programação de vacinação em Barra Mansa contra covid-19 - Felipe Vieira

Publicado 02/10/2021 09:23

Barra Mansa - Neste sábado, dia 02, Barra Mansa aplicada a segunda dose da vacina contra covid-19 em pessoas que estão previamente agendadas. A aplicação será exclusivamente no Posto de Saúde do bairro Ano Bom.

Já na segunda-feira, dia 04, a imunização ocorrerá nas unidades de saúde do município, com a aplicação da repescagem da primeira dose para adolescentes acima de 16 anos, além da aplicação da segunda dose agendada. No mesmo dia a dose de reforço estará disponível para os idosos acima de 60 anos que tomaram a segunda dose até o dia 04/04 e os profissionais da saúde que foram imunizados com a 2ª dose até o dia 15/02.

No ato da vacinação, o adolescente deve estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal em nome dos pais, ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Para receber a dose de reforço e a segunda dose, é indispensável a apresentação do comprovante da aplicação anterior.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que até o momento foram definidas 30 unidades de saúde, incluindo o Pró-Saúde – UBM, onde a imunização é realizada às segunda, quarta e quinta-feira. Confira:

- Floriano (3328-1783)

- Amparo (3338-1152)

- Santa Rita de Cássia (3341-7530)

- Santa Rita de Fátima (3341-1809)

- Rialto (3328-1487)

- Belo Horizonte (3326-6992)

- Ismael de Souza – (3328-4346)

- Colônia PSF (3324-5393)

- Bocaininha (3326-9678)

-Coringa II (3321-4817)

- São Francisco (3328-5521)

-Vila Orlandélia (3324-5811)

- Cotiara (3326-3036)

- KM 4 (3328-2310)

- São Pedro (3328-2795)

- Vila Principal (3323-2694)

- Boa Vista II (3348-1923)

- Nova Esperança (3512-0125)

- Jardim Primavera (3323-6700)

- Paraíso de Baixo (3340-9150)

- Ano Bom - Temporariamente sem telefone

- Piteiras – (3328-7305)

- Mangueira – Temporariamente sem telefone

-Vista Nova – (3323-5439)

- Vila Ursulino (3326-8586)

-Vila Delgado (3323-7958)

-Monte Cristo (3328-5601)

- Clínica da Família (3324-3934)

- Getúlio Vargas (3322-2819)

- Pró-Saúde- UBM (3323-6716 / 3325-0282