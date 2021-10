Participantes pedalam e produzem o próprio suco em evento de aniversário de BM - Divulgação

Publicado 04/10/2021

Barra Mansa - A Santa Casa participou no dia 03, do “Domingão de Compras”, evento de aniversário de 189 anos de Barra Mansa. A unidade médica montou um stand e garantiu uma experiência divertida e saudável para o público.

As coordenações de Nutrição e Fisioterapia promoveram uma atividade com as “NutriBikes” que são bicicletas em que os participantes pedalavam e, assim, produziam o próprio suco. A população também recebeu orientações para uma rotina de alimentação saudável e atividades físicas.

“As pessoas se mostram muito interessadas, não somente em pedalar, que é um divertimento, saíram alegres e acharam a proposta muito legal. Mas também tiraram dúvidas em relação à alimentação saudável e levaram para casa os materiais que produzimos com as orientações”, comentou a coordenadora de Nutrição Clínica, Juliana Guimarães dos Santos.

Segundo as nutricionistas, o objetivo da ação com as bicicletas foi tornar a forma de orientar mais divertida para a população. essa foi a primeira vez que a Santa Casa realizou uma mobilização junto ao público nesse formato. E o resultado surpreendeu também a coordenadora de Nutrição de Produção, Luanna de Souza Rabelo Amorim.

“Foi muito gratificante, porque o público foi bem receptivo. E além da participação para ganhar o suco, as pessoas entenderam a importância da alimentação saudável no dia a dia. Orientamos para que evitem alimentos gordurosos, industrializados, entre outros. Pensando em tornar essa informação mais dinâmica, tivemos a ideia das “NutriBikes”, para reforçar também a importância de unir alimentação saudável e atividade física”, ressaltou.

Os participantes também receberam recomendações e auxílio do coordenador de Fisioterapia, Ademir Corrêa Neto Júnior, ao longo do evento. O fisioterapeuta realizou alongamento antes das pedaladas nas “NutriBikes” e contribuiu com informações importantes para a rotina.

“É fundamental que as pessoas saibam da importância de fazer alongamento pelo menos duas vezes ao dia. Pela manhã, para que tenha um dia com a musculatura mais relaxada e possa exercer melhor suas atividades. E antes de dormir, para que tenha uma boa noite de sono e também como prevenção a lesões”, falou.

O stand contou ainda com a animação dos Doutores Palhaços, que interagiram e alegraram os visitantes. A realização teve a participação da direção da Santa Casa e só foi possível por conta da colaboração das cozinheiras, da equipe de manutenção, motorista, além da assessoria.