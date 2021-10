Barra Mansa registra assassinato nesta segunda-feira, dia 04 - Divulgação

Barra Mansa registra assassinato nesta segunda-feira, dia 04Divulgação

Publicado 04/10/2021 12:33

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira, dia 04, um homem foi morto a tiros em Barra Mansa. O assassinato aconteceu na estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio.

De acordo com as primeiras informações, o homem estava dentro de seu veículo quando os suspeitos em uma moto realizaram os disparos. A vítima tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Este é o terceiro assassinato registrado na cidade desde o último sábado, dia 02. O primeiro ocorreu no bairro Vista Alegre, a vítima foi um homem de 27 anos, identificado como Sérgio Lorenzo Júnior; já o segundo crime, aconteceu na noite de domingo, dia 03, quando um homem, de 29 anos, foi morto a tiros no bairro Boa Sorte.

As ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia, a 90ª DP.