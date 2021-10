Circuito de corrida e caminhada da UFF no aniversário de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 05/10/2021 08:51

Barra Mansa - Após mais de um ano paralisado por conta da pandemia de covid-19, o circuito de corridas da UFF (Universidade Federal Fluminense) retomou as atividades. O evento aconteceu durante as comemorações do aniversário de Barra Mansa, no último domingo, dia 03.

Os circuitos Corrida e Caminhada são realizados pela UFF e Ministério do Esporte para incentivar a participação da população na prática de atividades físicas para as pessoas iniciantes e mais oportunidades para os que já praticam esportes.

A realização do circuito para comemorar os 189 anos de Barra Mansa contou com o apoio do Deputado Felicio Laterça (PSL) juntamente com o deputado estadual Ronaldo Anquieta.

“Valorizo a prática de esportes e trazer de volta o ambiente saudável para Barra Mansa é uma grande alegria”, comentou o Deputado Laterça que também é titular da comissão de Esporte da Câmara Federal.