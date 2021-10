Vereadores pedem implementação do Curso de Educação de Jovens e Adultos na Região Leste - Divulgação

Publicado 07/10/2021 11:53

Com o objetivo de solicitar a implementação do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Região Leste, os vereadores de Barra Mansa, Deco (PSC) e Bruno Oliveira (PRTB) e Betinho Albertassi (PSD) de Volta Redonda se reuniram com o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle. O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 06.

Durante a reunião, os parlamentares ressaltaram o crescimento da Região Leste e a necessidade da ampliação das turmas de 6º ano e implementação novas do EJA. "Por conta da pandemia da covid-19 percebeu-se a necessidade de mais uma turma do 6º ano, que já tem muitas pessoas interessadas, além de novas turmas de EJA no horário noturno, para atender a população que trabalha durante o dia e deseja concluir os estudos", disse Deco, de Barra Mansa.

O vereador Bruno Oliveira (PRTB) também solicitou a implantação de cursos profissionalizantes no novo formato do Ensino Médio no período da tarde. “O secretário Alexandre Valle acredita que já no próximo ano teremos este atendimento na Escola Estadual Boa Vista. Também solicitei a Reforma do Campo da Escola Estadual São Pedro, no bairro São Pedro”, falou.

O vereador de Volta Redonda, Betinho Albertassi (PSD), comentou sobre a integração dos municípios, já que a Região Leste corta as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. “Estamos buscando um caminho para solucionar essa importante questão que é a Educação de Jovens e Adultos dos Ensinos Fundamental e Médio e ampliação de turmas do 6º Ano. A reunião foi muito produtiva e em breve teremos essa demanda atendida”, declarou.