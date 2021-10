Prefeito decreta ponto facultativo na segunda-feira, dia 11, em Barra Mansa - Divulgação/ PMBM

Prefeito decreta ponto facultativo na segunda-feira, dia 11, em Barra MansaDivulgação/ PMBM

Publicado 08/10/2021 07:37

Barra Mansa - A cidade de Barra Mansa terá ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 11, emendando com o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira, dia 12. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. De acordo com o decreto assinado pelo Prefeito, Rodrigo Drable, as atividades retornam ao normal na quarta-feira, dia 13.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, e Delegacia funcionarão normalmente. Já o Hospital da Mulher, Defesa Civil e Conselho Tutelar funcionarão em esquema de plantão.

No SAAE-BM, os setores operacionais e de manutenção não sofrerão alterações neste período. Mas os setores administrativos atuarão em regime de plantão. No caso de emergências sobre abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência, pode entrar em contato através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 3028-9944.

O hemonúcleo que fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro da cidade, irá funcionar em esquema de plantão 24 horas na segunda e terça-feira, dias 11 e 12.