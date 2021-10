Veja cronograma de vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 08, em BM - Divulgação

Veja cronograma de vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 08, em BMDivulgação

Publicado 08/10/2021 07:31

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 08, Barra Mansa realiza repescagem para a primeira dose da vacina contra covid-19 em adolescentes com idade a partir de 12 anos. Também ocorrerá a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 60 anos e em profissionais da saúde que tomaram a segunda dose até o dia 08 de abril.

Já aplicação das segundas doses já agendadas serão feitas normalmente nas unidades de saúde. O horário de vacinação será das 9h às 16h nos Postos de Saúde dos bairros; e das 9h às 20h na Unidade Sentinela do bairro Ano Bom.

Os documentos necessários no ato da vacinação são: no caso do adolescente, deverá estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal em nome dos pais, ou declaração do posto de saúde, e cartão de vacina. E para receber a terceira ou a segunda dose, é indispensável a apresentação do cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.