Associação dos Diabéticos de Barra Mansa divulga orientações sobre a doençaDivulgação

Publicado 08/10/2021 11:44

Barra Mansa - Uma campanha de Prevenção à Diabetes é realizada no município de Barra mansa. A ação é feita pela Adibam (Associação dos Diabéticos de Barra Mansa) na sede da entidade que fica na prefeitura, no Centro da cidade.

Pelo menos 80 pessoas já participaram da campanha. A exemplo das demais ações, que concentram atividades de medição de glicemia e verificação de pressão arterial, a maioria dos casos registrados por moradores atendidos, revela glicemia acima de 99 mg/dL, previsto pelo Ministério da Saúde.

A presidente da entidade, Eterna Quintão, revelou que as ações adotadas pela Adibam têm sido fundamental na descoberta da doença em boa parte dos casos.

“O que nos acende o alerta é o fato das pessoas desconhecerem os riscos da doença ou terem sequer suspeita da possibilidade de estarem com glicose alterada”, disse.

Um dos casos, foi da dona de casa, Naiara Amorim de Jesus, de 64 anos, moradora do bairro Roberto Silveira, que somente descobriu a alta taxa de glicose em exame feito na Associação.

“Eu estava com glicemia acima de 400 mg/dL e corri para a Santa Casa, chegando pedi socorro e acabei enfartando. Hoje estou bem, com glicose há 240 mg/dL, mas controlada com medicações, alimentação e orientação da Adibam”, falou.

Outro caso que ganhou as atenções de membros da equipe da Adibam é de um menino, de apenas 4 anos, que somente descobriu a diabetes após chegar ao hospital com glicose acima de 500 mg/dL.

“Meu filho de repente ficou desorientado e com muita fraqueza. Corri para o hospital achando que era intoxicação alimentar e quando me disseram sobre a glicose dele, tomei o maior susto”, disse a mãe do garoto, Jenifer Morais dos Reis, afirmando que apesar dos exames regulares com pediatras, nunca havia detectado a doença.

Jenifer ainda falou sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e que se mantém alerta atualmente.

“Meu filho poderia ter morrido por conta disso e nunca me alertaram sobre a possibilidade de diabetes. Venho sempre aqui e faço o controle da glicemia em casa diariamente”, concluiu.

Algumas orientações sobre a doença foram passadas pela Adibam. O diabetes, se controlado, se transforma em um estilo de vida mais regrado, mas sem impedimentos a uma vida normal. Porém, sem o tratamento, a doença pode causar transtornos que podem levar à hospitalização e efeitos colaterais graves.

É preciso estar sempre atento, seguindo as orientações dos profissionais de saúde e praticando o autocuidado: como buscar informações sobre o diabetes, medir seus índices glicêmicos, seguir o tratamento à risca, manter uma boa alimentação e praticar exercícios com a orientação de um profissional.

Tremedeira, nervosismo e ansiedade; suores e calafrios; irritabilidade, impaciência, raiva ou tristeza; confusão mental e até delírio, pesadelos ou choro durante o sono, além de taquicardia (coração batendo mais rápido que o normal), são alguns sintomas e consequência dos picos da doença.