Barra Mansa conseguiu uma importante vitória diante da equipe do QueimadosReprodução/ Redes Sociais

Publicado 24/10/2021 22:57

Barra Mansa - O time do Barra Mansa Futebol Clube venceu o Queimados por 2 a 0, na tarde deste domingo, dia 24. A partida válida pela sétima rodada da Série B2, do Campeonato Carioca aconteceu no Estádio Leão do Sul.

Os gols forma marcados por Vinicius e Ramon ainda no primeiro tempo, sendo que o primeiro gol aconteceu antes de completar um minuto de jogo.

Segundo o treinador Samarone de Oliveira, “a equipe ainda não conseguiu colocar em prática tudo que está realizando nos treinamentos, e que o curto tempo de treinos e o gramado pesado influenciaram na apresentação, porém o que vale no momento é somar pontos para buscar uma vaga no quadrangular final”, disse.

O Barra Mansa entra em campo novamente na quinta-feira, dia 28, às 15h, para enfrentar o Mageense. O jogo será no Estádio do Marrentão, em Xerém.