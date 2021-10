90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 22/10/2021 12:24

Barra Mansa - Na noite de quinta-feira, dia 21, um homem morto a tiros no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua São Vicente de Paula.

As informações divulgadas apontam que a vítima foi atingida no momento em que desceu do ônibus. O homem, de 41 anos, morreu no local.

O homicídio foi registrado na Delegacia de Polícia de Barra Mansa, a 90ª DP.